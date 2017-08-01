护师解密：宝宝的哭声暗示三件事，第2种一定要了解！

核心提示：对于孩子，我们总觉得呵护不够，想永远看到他最可爱的笑容。可是，刚出生的宝宝并不会说话，当他们有需求时，只能通过哭来告知父母，作为一个新妈妈，听懂宝宝的哭声是很有必要的。

对于孩子，我们总觉得呵护不够，想永远看到他最可爱的笑容。可是，刚出生的宝宝并不会说话，当他们有需求时，只能通过哭来告知父母，作为一个新妈妈，听懂宝宝的哭声是很有必要的。

指导专家：广州医科大学附属第三医院新生儿科护师 赵晓玥

第一种：生理性需求哭闹

这种是为了生理需求而哭，比如饿了、上厕所了、尿尿了等，虽然这种不必担心，但如果不能及时察觉也会引起宝宝的不适。

赵晓玥说，宝宝的不同需求会有着不同的“密码”，除了哭之外，还会加上一些动作，这些细微动作就代表宝宝想说的话。



比如饿了，宝宝就会咬手指、嘴巴吸吮、扭动脖子。





如果是尿布湿了，宝宝哭的时候还会扭动身体，这时家长应及时更换尿布，并清理干净皮肤。

如果宝宝吃得过多，也会哭，还出现呕吐现象，这时妈妈要适当减少喂养量，并及时清除呕吐物。

第二种：病理性哭闹

这种哭闹妈妈一定要仔细留意，可能是一些小毛病，如感冒、发热，也有可能是很严重的病，如肠绞痛、疝气等。

1.发热：发热时宝宝嘴唇干燥，身体发热，这时只需用体温计测一下即可；不过，有些低烧妈妈难以发现，可以跟宝宝平时的活动状态对比，如果某天表现特别反常，也要即刻测下体温。

2.鼻腔呼吸不畅：宝宝如果张嘴呼吸，鼻腔充满分泌物，这时可能是鼻腔分泌物过多引起呼吸不畅。这时要马上帮宝宝清理掉。

3.肠道不适：宝宝肠道不适时表现为面色苍白、间断地大哭、大便异常，出现这些情况应及时就医。

4.疝气：孩子如果疝气，哭闹时可以明显看到肚脐或腹股沟有凸起包块，但哭闹停止时，这些现象又消失。疝气严重时可导致肠梗阻，一旦发现要立即就医。





5.肠绞痛综合征：孩子有这种病时，大哭的时间很长，一天可达3小时以上，一周发作数次，多出现在夜间和傍晚。发作时腹部较胀、腹肌张力较高。疾病发作时可以让宝宝俯卧，把热水袋放在腹部，如果症状一直不缓解，应立即就医。

第三种：心理需求哭闹



“刚出生的宝宝很需要安全感，所以喜欢被关注、拥抱”，赵晓玥说。

很多新生儿经常会闹别扭，让爸妈抱，就是缺乏安全感的表现。

但是相处一定时间后，他们对父母的身体慢慢熟悉，产生了依赖感，这时就要按需抱抱他，但不要抱得过多，否则会让孩子过分地依赖大人。当宝宝情绪缓解后，就要让他离开父母的怀抱。