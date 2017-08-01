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只有高龄孕妇才要做唐筛？准妈妈唐筛别犯5个错

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2017-08-2639健康网
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每一次怀孕都有可能怀上唐氏综合征宝宝！据不完全统计，我国每年大约有3万名唐氏儿出生。这些孩子百分百智力低下，相貌奇怪，生活无法自理，还可能携带先天性心脏病等并发症，目前还没有有效的治疗方法。预防唐氏儿出生，唯有靠唐氏产前筛查（简称“唐筛”）。对于这个筛查，很多准妈妈常被一些捕风捉影的说法吓得睡不着或哭一整天。今天小编请来广州妇儿中心专家讲解唐筛最容易陷入的误区：



误区一、只有高龄妈妈才需要做唐筛

正解：唐氏综合征是由于染色体异常，比正常人多了一条21号染色体引起致病。

准妈妈年龄越大，唐氏综合征的发生率就越高。35岁以上高龄怀孕是它的高危因素，这类准妈妈尤其要注重唐筛！

但是，年轻准妈妈同样也有怀上唐氏宝宝的风险，因此每一位孕妇都应该唐筛，绝对不能省略。

误区二、怀孕4个月建档后才开始做筛查

正解：怀孕4个月已经是怀孕中期，这时做唐筛能够揪出65%的唐氏宝宝。假如确诊唐氏胎儿，那么需要引产打胎，对母体伤害比较大，所以最好尽早做唐筛。建议准妈妈在怀孕11-13周接受“一站式”唐筛，检查更准确。

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国际通用筛查方法采用血清学和B超联合检查，可以发现87%的唐氏宝宝。孕早期做血清学检查比孕中期做更准确；B超可以看到早期胎儿的颈项透明层情况，但是这个透明层在孕14周会自行消失，所以孕中期看不到它，再检查NT（胎儿颈项透明层检查）就没有意义了。

误区三、唐筛就是简单抽个血就完事了

正解：唐氏综合征筛查除了筛查指标，还需要准妈妈的孕史病史资料。比如孕妇年龄、孕周、是否怀过唐氏胎儿等问题，需要准妈妈对医生如实回答。这些都是唐氏筛查风险计算公式所需的信息，任何一环出错都可能导致结果不准确。经常有孕妇算不准孕周，因此需要提供B超检查报告。

误区四、唐筛阳性，说明是唐氏儿

解：唐筛阳性并不意味胎儿一定是唐氏儿，只表示胎儿唐氏疾病风险较高。同样道理，阴性表示唐氏胎儿的可能性很小。

目前的检验技术尚不能达到百分百精准，唐筛仍存在0.05%假阴性率；而假阳性率，孕早期“一站式”唐筛为2.55%，孕早期血清学检查假阳性率为5.35%。

唐筛受孕妇月经周期、体重、身高、孕周、胎龄大小多因素的影响，任何一个出现计算误差都可造成结果不准确。


唐筛阴性的准妈妈仍然要坚持产检，如果出现羊水增多、脐带血管阻力高、胎儿脉络膜水肿等异常，应该警惕唐氏儿。

对于唐筛阳性的高危妈妈，需要进一步做产前诊断，通过绒毛活检、羊膜腔穿刺和脐血取样才能最大限度排除唐氏胎儿。

误区五、直接做无创性产前筛查代替现行唐筛

正解：无创产前筛查即是DNA检测，通过抽孕妇5毫升的血即可检测基因。该方法虽然可以准确揪出唐氏综合征，但不能代替现行的唐筛。

美国医学遗传学和基因组学委员会表示，该方法主要用于检测13、18、21这几条染色体，其他染色体异常有可能发现不了；抽血测基因不能确定孕周、也无法判断胎盘问题、有无较大结构畸形等，因此不能代替孕早期的超声检查。

无创产前筛查有严格的适应症，也并非每个医院都有资格开展。作为发现唐氏胎儿，医生主张首选孕早期“一站式”唐筛，当唐筛阳性，有条件的孕妇可以进一步做无创DNA检测。

染色体异常

智力低下硫酸阿托品眼膏

常见症状：学习障碍 流涎

并发症状：小儿常染色体显性小脑性共济失调 痴呆

相关检查：染色体 羊水细胞培养

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：山东省立医院北京大学第一医院预约挂号

推荐医生：蔡艳 主任医师杜永昌 主任医师陈彦红 主任医师

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唐氏综合征 唐氏筛查 唐筛、产检、孕期保健

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