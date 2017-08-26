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孕肚突然增大，医生说是羊水过多！羊水过多的危害

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2017-08-26
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小欣去年跟老公结的婚，到现在已经怀孕6个月了，可奇怪的是，她的肚子很大，看着像怀孕8个月。

小欣也问过身边的老人，她们都说孕肚有大有小，因此小欣也没太在意。可去产检时，医生看了眼小欣的肚子，立马叫她去做详细检查，结果发现，急性羊水过多。

出结果时医生一直在责怪小欣，肚子变得这么大，为什么现在才来检查。后来医生让小欣的做进一步检查，发现胎儿并未出现异常。经过一段时间的治疗，小欣的情况得到了控制，但医生叮嘱她，如果身体出现任何异常，一定要及时到医院检查。

羊水是什么？

羊水是怀孕时子宫腔内的液体，在整个怀孕过程中，它是维持胎儿生命不可缺少的重要成分。

它为胎儿造就了一个恒温、恒压、可以活动的小空间，还能保护胎儿免受外界的损伤。总之，它对胎宝宝很重要。

但是，羊水量并不是恒定的，它会随着妊娠周数的增长而增加，到36-38周时达到最大量，再逐渐减少。


羊水过多是什么？

到了妊娠末期，羊水量为800-1000ml。如果妊娠期间羊水超过2000ml，就是羊水过多。而急性羊水过多指的是，羊水量在短时间内骤增。这种现象多发生在孕20-24周，随着羊水的增多，子宫短时间内会出现明显增大，孕妇还会出现一系列不适反应，如行动不便、腹胀、呼吸困难等。

进行产科检查时，孕妇腹部皮肤可看到明显发亮，子宫明显大于妊娠月经，胎位摸不清，胎心遥远，少部位患者还会出现下肢或外阴水肿的现象。

羊水过多有什么危害？

羊水是胎宝宝的生命之水，那它是不是越多越好呢？当然不是，事实告诉我们，孕妇羊水过多会对孕妇和胎儿带来极大的危害。


1. 对宝宝的影响

一般情况下，羊水过多越严重，围生儿死亡风险越高。

羊水过多的患者早产几率会增加，一旦出现早产，还会提高产后并发症的几率，常见的有脐带脱垂、胎盘早剥等，影响围生儿的预后。

另一方面，羊水过多会导致胎儿在宫腔内的活动度变大，容易出现胎位不正的现象。

2. 对孕妇的影响

羊水过多时常并发妊娠中毒症，主要表现为水肿、蛋白尿、高血压等，严重时还会出现昏迷和抽搐，威胁母子生命。

由于羊水过多，破膜后，羊水大量涌出，腔内压力突然降低，可引起脐带脱垂；羊水流出后，子宫腔体积突然变小，还可导致胎盘早期剥离，或因腹压骤降而发生产妇休克；由于羊水过多，子宫肌细胞过度牵拉，再加上羊水突然减少，使平滑肌细胞不能有效收缩，导致宫缩无力，引起产后大出血。

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