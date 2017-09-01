女人有这3种感觉，说明正在排卵！这时造人，一造一个准

核心提示：排卵期是女人每个月的特殊时期，跟月经一样，来临时身体也会发出信号，一旦发现，就可以抓紧时间“造人”了。

众所周知，在排卵期受孕，能大大增加怀孕几率。为了找准排卵期，有些人会用纸笔计算，有些人则直接买排卵试纸。

排卵期是女人每个月的特殊时期，跟月经一样，来临时身体也会发出信号，一旦发现，就可以抓紧时间“造人”了。

三个信号提示你正在排卵

信号1：白带变多

月经结束一周后就可以关注白带变化了。

如果出现量多、拉丝，并呈水样透明清亮，多半是排卵了。

这种阴道分泌物增多现象会持续2-3天，是女性最易受孕的时间。

信号2：体温上升

打算要宝宝的女性可以每天找同一时间点测自己的体温，然后记录下来。

正常的一个月体温变化是正常的：月经期间比较低，排卵期温度会上升，到排卵日温度会降到最低。

所以，月经过后体温开始上升的那一天是最佳受孕时间。

信号3：腹痛

卵子虽然很小，但它从卵巢表面冲破滤泡排出时，滤泡中会有少量液体流入盆腔，此时女性会感觉到轻微的下腹坠痛感，一般只出现在一侧。

这样做，中招几率更高





1.注意私处的卫生

女性的私处卫生情况对受孕有很大的影响，如果私处分泌物太多，会影响精子的活跃度。

所以平时要注意卫生，每天晚上用温水清洗私处，保持私处干燥，这样可增加怀孕几率。

2.远离辐射

有专家指出，辐射对精子和卵子都有一定的伤害，尤其是男性，经常接触电子产品，会危及生育能力。

因此，不要把电子产品放在大腿上，手机也最好别放裤兜里；少穿紧身裤、少蒸桑拿。

3.保持良好的心情

怀孕这件事也是看心情的，很多时候就是因为太过紧张，反而不利于受孕。

所以，最好保持积极乐观的心态面对生活，这样更容易受孕。





4.保持适当的同房频率

很多人都认为，增加同房频率会更快受孕。

然而，同房次数过多，男性精子质量会下降，使受孕几率越来越低。

建议大家不要贪多，保持合适的同房次数，找准最佳时期，成功造人并不难。

延伸阅读：10种情况不宜受孕

1.吃避孕药期间；

2.流产、早产后，至少隔半年再受孕；

??3.酒后不宜受孕；??

4.在抑郁发作、过度悲伤等不良情绪状态下不宜受孕；

5.患病期间或大病初愈不宜受孕；

6.生殖道感染未治愈前不宜受孕；

7.有严重泌尿系统感染未完全治愈；

8.中毒、吸毒期间不宜受孕；

9.患有全身急、慢性疾病（肝炎、高热、甲状腺机能亢进）；

10.患有性病或性病未痊愈不适合受孕。