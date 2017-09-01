39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 产科疾病 > 好孕产科新媒体 > 正文
综合
问医生

女人有这3种感觉，说明正在排卵！这时造人，一造一个准

疾病文章排行榜
2017-09-1939健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：排卵期是女人每个月的特殊时期，跟月经一样，来临时身体也会发出信号，一旦发现，就可以抓紧时间“造人”了。

众所周知，在排卵期受孕，能大大增加怀孕几率。为了找准排卵期，有些人会用纸笔计算，有些人则直接买排卵试纸。

排卵期是女人每个月的特殊时期，跟月经一样，来临时身体也会发出信号，一旦发现，就可以抓紧时间“造人”了。

三个信号提示你正在排卵

信号1：白带变多

月经结束一周后就可以关注白带变化了。

如果出现量多、拉丝，并呈水样透明清亮，多半是排卵了。

这种阴道分泌物增多现象会持续2-3天，是女性最易受孕的时间。

信号2：体温上升

打算要宝宝的女性可以每天找同一时间点测自己的体温，然后记录下来。

正常的一个月体温变化是正常的：月经期间比较低，排卵期温度会上升，到排卵日温度会降到最低。

所以，月经过后体温开始上升的那一天是最佳受孕时间。

信号3：腹痛

卵子虽然很小，但它从卵巢表面冲破滤泡排出时，滤泡中会有少量液体流入盆腔，此时女性会感觉到轻微的下腹坠痛感，一般只出现在一侧。

这样做，中招几率更高


1.注意私处的卫生

女性的私处卫生情况对受孕有很大的影响，如果私处分泌物太多，会影响精子的活跃度。

所以平时要注意卫生，每天晚上用温水清洗私处，保持私处干燥，这样可增加怀孕几率。

2.远离辐射

有专家指出，辐射对精子和卵子都有一定的伤害，尤其是男性，经常接触电子产品，会危及生育能力。

因此，不要把电子产品放在大腿上，手机也最好别放裤兜里；少穿紧身裤、少蒸桑拿。

3.保持良好的心情

怀孕这件事也是看心情的，很多时候就是因为太过紧张，反而不利于受孕。

所以，最好保持积极乐观的心态面对生活，这样更容易受孕。


4.保持适当的同房频率

很多人都认为，增加同房频率会更快受孕。

然而，同房次数过多，男性精子质量会下降，使受孕几率越来越低。

建议大家不要贪多，保持合适的同房次数，找准最佳时期，成功造人并不难。

延伸阅读：10种情况不宜受孕

1.吃避孕药期间；

2.流产、早产后，至少隔半年再受孕；

3.酒后不宜受孕；

4.在抑郁发作、过度悲伤等不良情绪状态下不宜受孕；

5.患病期间或大病初愈不宜受孕；

6.生殖道感染未治愈前不宜受孕；

7.有严重泌尿系统感染未完全治愈；

8.中毒、吸毒期间不宜受孕；

9.患有全身急、慢性疾病（肝炎、高热、甲状腺机能亢进）；

10.患有性病或性病未痊愈不适合受孕。

欣妈富隆

适应症：
避孕[详细]

最高零售价：￥55/盒

网上药店：健一网CFDA

更多>>

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

排卵期 受孕

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

良性恶性肿瘤的区别良性恶性肿瘤的区别
子宫肌瘤早期症状子宫肌瘤早期症状
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 子宫肌瘤早期有什么症状？ 子宫肌瘤早期有什么症状？

子宫肌瘤早期症状是怎样的？子宫肌瘤早期的4种常见症状。…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈