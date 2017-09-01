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宝宝这7个表现均指向先心病！请选择最佳治疗时机

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2017-09-0239健康网
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女人生娃坐月子，有个细心老公在身边比什么都强。江门80后周先生就是其中一个，没有重男轻女思想，对于孩子的情况比妻子更了解更清楚。

“大女儿出生时哭声又清脆又响亮，但小女儿出生后哭声微弱，只见张口却发不出声音，小脸憋得发黑发紫。”周先生从“二宝”降生的哭声敏锐感觉到孩子有异常，立即将情况告知医生。

医生高度怀疑先心病，建议进一步检查。满月时，宝宝在当地医院确诊为严重的室间隔缺损（先天性心脏病），不马上手术，孩子随时可能心衰死掉。

随后，周先生赶紧带着孩子到广州求治，最终成功进行了心脏手术治疗。

对于孩子的病，周先生有点纳闷：老婆产检一直都很正常，胎心也正常，为什么还会生出先心病宝宝呢？

“产检正常？！胎儿心脏彩超检查做了吗？正常吗？”广州医生反问他。

“心脏彩超？我们当地医院没有啊，产检也没有这个项目。”周先生说道。原来他的妻子在孕期从来没有做过胎儿心脏彩超，难怪一直不知道！

胎儿心脏彩超与四维彩超不是一回事

据了解，在中国许多地方因为医保报销问题，迟迟未将胎儿心脏彩超纳入常规产检中。只在发现胎心异常时，医生才建议孕妇进一步做心脏彩超。


室间隔缺损是常见的先天性心脏病，在新生儿中发病率约千分之三，发病率居排在广东出生缺陷的首位。医生介绍，怀孕前三个月，尤其是4-8周左右，是胎儿心脏发育的重要时期。除了遗传因素，如果准妈妈是高龄怀孕，在孕期使用不良药物、感染致畸病毒、环境污染、受到射线辐射，均可能导致胎儿患上先心病。

心脏外科医生表示，大部分的先心病可以通过孕期做胎儿心脏彩超筛查出来，提醒广大准妈妈一定要注重孕期产检，做到优生优育。

首先，不管胎心正常与否，准妈妈最好都做一次胎儿心脏彩超。产前诊断明确，可以尽早干预，减少先心病宝宝的出生。需要提醒的是，胎儿心脏彩超与普通四维彩超不是一回事！四维彩超虽然可以排查胎儿心脏存在异常，不过相对于胎儿心脏彩超来说，具有一定的局限性。因此，筛查先心病最准确的检查就是心脏彩超。

其次，准妈妈在孕期要尽量避免生病，不要自行乱用药，同时少用手机、少用电脑，尽量减少辐射对胎儿的致畸影响。

第三，先心病可以由大人遗传给孩子，所以准备怀孕之前就应该做好孕前检查，做到心中有数。


这几个症状暗示宝宝有先心病

先心病是否出现症状，取决于畸形的大小和复杂程度。室间隔缺损早期可以没有症状，但疾病仍会暗自发展加重，需要及时诊治。

宝宝出现以下几个症状要警惕先心病：

1、经常感冒、反复呼吸道感染，咳痰，容易得肺炎。

2、生长发育比同龄人明显落后，体形消瘦、动不动就大汗淋漓。

3、吃奶时吸吮无力、喂奶困难，或宝宝不肯吃东西或进食容易呛咳，平时呼吸急促。

4、孩子容易疲劳，比起同龄人体力特别差。

5、口唇、指甲青紫或者哭闹或活动后面部青紫，手指脚趾粗大增生，杵状指趾。

6、孩子喜欢蹲踞，出现晕厥、咯血等症状。

7、听诊发现心脏有杂音。

先心病究竟是等等看,还是趁早治？请家长把握这个治疗原则：普通的先心病建议在学龄前接受手术治疗，严重的应该提前手术干预。

先天性心脏病

心衰坐月子

常见症状：劳力性呼吸困难 紫绀

并发症状：脑脓肿 房间隔缺损

相关检查：心电图 胸部平片

推荐用药：地高辛片

地高辛片

1.用于高血压、瓣膜性心脏病、先...[详细]

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症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号北京大学第三医院预约挂号

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