宝宝胎动频繁，最后8个月就剖宫！医生：再晚点孩子就没了

核心提示：大部分孕妈在胎宝宝满4个月的时候，就会感受到胎动。胎动既是胎宝宝的“语言”，也是宝宝的健康信号。所以，到了孕晚期，医生会让准妈妈定时数胎动，一旦发现异常及时就医。

大部分孕妈在胎宝宝满4个月的时候，就会感受到胎动。胎动既是胎宝宝的“语言”，也是宝宝的健康信号。所以，到了孕晚期，医生会让准妈妈定时数胎动，一旦发现异常及时就医。

不过，最近有一位孕妈就因为忽视了宝宝的异常信号，差点酿成大错~

胎动剧烈，竟是脐带绕颈5圈所致

27岁的李女士，自怀孕以来，每次产检都很正常。可近段时间，她发现宝宝胎动得比较剧烈，家里老人见状，开心得说“这么调皮，一定是男孩”，李女士也很是欢喜，所以就尽情地享受宝宝的拳打脚踢。

可产检时，医生看到彩超却大吃一惊：脐带像一条围巾一样缠住胎儿的脖子，随时可能引起窒息。在进行胎心监测之后，医生建议立即进行剖宫产。

当时宝宝才32周，李女士担心宝宝没发育完全，对以后会有影响，所以心里很是犹豫。但当医护人员告诉她后果后，李女士还是选择马上手术。

产科副主任医师杨长群为李女士进行剖腹产，她切开子宫后发现，宝宝的脖子已经完全被脐带缠绕了，足足有五圈，这在临床上是非常罕见的。最后在医护人员的努力下，胎儿顺利出生。





医生表示：李女士的脐带长达105厘米，比正常的脐带约长了一倍，幸好发现及时，否则可能会危及宝宝生命。

她提醒：脐带绕颈在产科并不罕见，但一般在3圈以内，只需及时监测宝宝胎动，不会出什么大问题；但如果脐带绕颈3周以上，就一定要引起重视，很容易引起胎儿缺氧，甚至危及宝宝性命。

3种胎动异常，是宝宝在“求救”

跟我们正常人一样，宝宝的胎动也会受多方面因素的影响，如有时心情好就会胎动频繁，如果今天很疲劳，就不怎么动。那么，正常有胎动到底该是什么样的呢？

妇产科专家表示，正常的胎动1小时不少于3-5次，12小时能感受到30-40次明显胎动，但由于胎儿也具备个体差异性，所以这个次数并不是绝对的，只要胎动有规律，有节奏，跟平时变化不大，就是正常的。





如果出现以下三种胎动，准妈妈就要小心了！

1、胎动次数频繁

如果在一段时间内，胎动突然变得特别频繁，可能是宫内缺氧的表现。

2、胎动先增后减



胎动次数突然增多，再慢慢减少，甚至比平时还少，或者突然消失一个小时，表明胎儿出现了严重的缺氧，孕妈妈要留心了。

一旦发现胎动消失，就要立马去医院。数据显示，胎动消失超过一天，胎儿的可能性超过50%。

3、胎动性质改变



如持续较强烈的胎动，或是胎动突然变得很微弱，这些都是异常信号，应及时就诊。