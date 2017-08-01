怀孕时出现这10种情况赶快去医院，有可能是胎儿在求救！

核心提示：一旦怀孕，准妈妈们出现任何“风吹草动”都会忧心不已，生怕肚中的宝宝有危险，一般来说，像晨吐、轻微疼痛、消化不良等大多数孕期症状都不用担心，但是若遇到一些不确定的情况，则应该及时看医生，专家表示，如果孕期出现这10中情况就应该就医。

一旦怀孕，准妈妈们出现任何“风吹草动”都会忧心不已，生怕肚中的宝宝有危险，一般来说，像晨吐、轻微疼痛、消化不良等大多数孕期症状都不用担心，但是若遇到一些不确定的情况，则应该及时看医生，专家表示，如果孕期出现这10中情况就应该就医。

1、出血：

孕期出血通常是因为激素的变化或者子宫颈血管增加引起，此外怀孕期间发生性行为，也能导致轻微的出血，其中最常见的异常情况通常伴随着出血量大、带有血块，还伴有腹痛，比如流产、异位妊娠、葡萄胎等，专家提醒，在怀孕期间，任何阶段出现出血，都应该及时看医生。

2、疼痛：

怀孕时出现疼痛时一定要担心，如果是腰痛可能是肾脏感染的症状。

如果出现严重、间歇性或持续性疼痛，或感到骨盆有压力或腹部痉挛（尤其是妊娠晚期时），可能是早产迹象。

此外，孕期出现疼痛有可能是胎盆早剥的征兆。

3、水肿：

孕妇手、脚和脸水肿可能是先兆子宫癫痫症的表现，一般这类情况发生率在5%-8%，可以再怀孕20周后就能检测出来，发病比较突然。





4、小便出现变化：

孕妇如果在怀孕小便时有浑浊或者难闻的气味出现，有可能是脱水引起，但是这种情况持续很长时间，则很有可能是发生了尿路感染，必须及时治疗，否则容易导致婴儿早产的发生。

5、阴道分泌物异常：

一般怀孕初期阴道分泌物（白带）都有增多的现象发生，属于正常，不需要过于担心，但是如果孕中、晚期分泌物依然过多，且伴有疼痛，异味的出现或者出血的情况，需要担心是否出现感染，应去医院进行检查。

6、胎动异常：

如果在妊娠28周后，胎动的正常模式出现了改变，最好前去咨询产科医生，因为胎动频率低可能是胎儿受困或者孕妇出现了脱水，此外还有肯恶搞是脐带受损。





7、瘙痒：

有一种情况在孕期出现要额外担心，如果孕妇的脚底板或者手掌心瘙痒不止，很有可能是发生了罕见的严重并发症胆汁淤积，这类疾病还有一个特点是大便时颜色变浅，孕妇可留意。胆汁淤积危害很大，会引发婴儿早产，吸入胎粪甚至导致胎儿的死亡，要马上看医生。

8、视物模糊：

有些孕妇在怀孕期间突然出现视物模糊，余光丧失甚至只能看到黑点的情况，这类症状极有可能是先兆子痫发出的信号，一定要马上到医院进行排查。

9、头痛：

睡眠不足，咖啡因减少、饮食和压力变化都可能导致孕妇头痛，但如果头痛一直持续，则应该去医院排查是否因先兆子痫引起。

10、腿部痉挛：

孕妇怀孕时经常会出现腿部抽筋的症状，一般多行走和多拉伸有助于缓解腿部痉挛，饮食上面要注意补钾补钙，但是，如果怀孕时小腿疼痛或者红肿，则可能出现血栓，应该上医院接受进一步检查诊断。