夫妻俩有这些特征，更易怀上宝宝！你们是这个样子吗？

核心提示：怀孕既要运气，也需要技巧。有些夫妻检查没有任何问题，可就是备孕许久无果，这就是缺乏技巧。你知道如何才能快速怀孕成功吗？小编这里有招，赶紧来学学吧！

怀孕既要运气，也需要技巧。有些夫妻检查没有任何问题，可就是备孕许久无果，这就是缺乏技巧。你知道如何才能快速怀孕成功吗？小编这里有招，赶紧来学学吧！

1. 排卵期同房更容易受孕

很多人之所以没有受孕成功，主要是没找准最佳时期。众所周知，只有精子与卵子结合才能受孕，但育龄女性一个月只排一次卵子，卵子排出后可存活1-2天，精子在女性生殖器内可存活2-3天，也就是说只有在排卵期前后同房，才可能受孕。

那么，排卵期怎么算呢？

女性的月经期长短不一，但排卵日却是比较固定的，一般在下次月经开始前的第14天。

当然，这种算法对于月经周期稳定的女性是可以的，但如果月经周期不定，就只能通过宫颈黏液和体温来推算排卵期，不过这两种方法太过麻烦，且有不准确性，建议找专业医生检测。





2. 备孕一年没怀上要做检查

不孕症指的是1年以内没有采取任何避孕措施，正常同房却没有怀孕的现象。所以如果备孕一年还没怀上，一定要尽快做检查，男方主要检查精液的质量和数目；女方主要做性激素、输卵管、卵巢功能和排卵情况的检查。

3. 放松身心最重要

网上有很多更易受孕的姿势讲解，大多数讲的是传统的男上女下更容受孕，还有人觉得，在女性臀部下垫上枕头，可以让精子更快到达卵巢，加大怀孕的可能性。

然而，这些都已经被科学研究证明无效。

不过放松身心却是有助怀孕的。





现在的很多夫妻都把怀孕当成一项任务，无法全身心地投入夫妻生活中，这样就难以到达生命的大和谐。所以放松心态，在心情愉悦中完成性生活，反而更容易怀上宝宝。

4. 保持良好的生活习惯

在备孕期间，夫妻就需要养成良好的生活习惯，这样也能加大受孕几率。

比如男性要适当补锌，男性体内若缺乏锌元素，睾丸激素分泌过少，精子数量也会减少；

女性过度肥胖会造成引起排卵障碍，严重阻碍受孕，所以在备孕期间夫妻都要适当锻炼，增强免疫力的同时，也能保证排出的精子和卵子更健康。但要注意不能过度锻炼；

夫妻俩要拒绝烟酒，酒精极易引起染色体畸变，而香烟中的有害成分也会诱使基因突变，有些有害物还会导致精子数量下降，直接影响受孕；

男性备孕期间要少穿牛仔裤，避免洗热水澡，减少桑拿次数，少骑自行车，因为睾丸温度过高都会减少精子数量。