39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 产科疾病 > 好孕产科新媒体 > 正文
综合
问医生

夫妻俩有这些特征，更易怀上宝宝！你们是这个样子吗？

疾病文章排行榜
2017-08-1439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：怀孕既要运气，也需要技巧。有些夫妻检查没有任何问题，可就是备孕许久无果，这就是缺乏技巧。你知道如何才能快速怀孕成功吗？小编这里有招，赶紧来学学吧！

怀孕既要运气，也需要技巧。有些夫妻检查没有任何问题，可就是备孕许久无果，这就是缺乏技巧。你知道如何才能快速怀孕成功吗？小编这里有招，赶紧来学学吧！

1. 排卵期同房更容易受孕

很多人之所以没有受孕成功，主要是没找准最佳时期。众所周知，只有精子与卵子结合才能受孕，但育龄女性一个月只排一次卵子，卵子排出后可存活1-2天，精子在女性生殖器内可存活2-3天，也就是说只有在排卵期前后同房，才可能受孕。

那么，排卵期怎么算呢？

女性的月经期长短不一，但排卵日却是比较固定的，一般在下次月经开始前的第14天。

当然，这种算法对于月经周期稳定的女性是可以的，但如果月经周期不定，就只能通过宫颈黏液和体温来推算排卵期，不过这两种方法太过麻烦，且有不准确性，建议找专业医生检测。


2. 备孕一年没怀上要做检查

不孕症指的是1年以内没有采取任何避孕措施，正常同房却没有怀孕的现象。所以如果备孕一年还没怀上，一定要尽快做检查，男方主要检查精液的质量和数目；女方主要做性激素、输卵管、卵巢功能和排卵情况的检查。

3. 放松身心最重要

网上有很多更易受孕的姿势讲解，大多数讲的是传统的男上女下更容受孕，还有人觉得，在女性臀部下垫上枕头，可以让精子更快到达卵巢，加大怀孕的可能性。

然而，这些都已经被科学研究证明无效。

不过放松身心却是有助怀孕的。


现在的很多夫妻都把怀孕当成一项任务，无法全身心地投入夫妻生活中，这样就难以到达生命的大和谐。所以放松心态，在心情愉悦中完成性生活，反而更容易怀上宝宝。

4. 保持良好的生活习惯

在备孕期间，夫妻就需要养成良好的生活习惯，这样也能加大受孕几率。

比如男性要适当补锌，男性体内若缺乏锌元素，睾丸激素分泌过少，精子数量也会减少；

女性过度肥胖会造成引起排卵障碍，严重阻碍受孕，所以在备孕期间夫妻都要适当锻炼，增强免疫力的同时，也能保证排出的精子和卵子更健康。但要注意不能过度锻炼；

夫妻俩要拒绝烟酒，酒精极易引起染色体畸变，而香烟中的有害成分也会诱使基因突变，有些有害物还会导致精子数量下降，直接影响受孕；

男性备孕期间要少穿牛仔裤，避免洗热水澡，减少桑拿次数，少骑自行车，因为睾丸温度过高都会减少精子数量。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

怀孕 受孕 不孕

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
宫颈糜烂预防宫颈糜烂预防
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 保护肠道健康做好这几件事 保护肠道健康做好这几件事

人的肠道是一个重要的身体器官，包括大肠和小肠，它们既能…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈