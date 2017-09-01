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会阴侧切，顺产妈妈的噩梦！5种孕妇难逃这一劫

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2017-09-1639健康网
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比起剖宫，大多数女人都会选择顺产吧！往大了说是希望自己和宝宝更健康，往小了说是不想身上被动刀。可是，有些孕妇明明顺产却还是挨了刀子，这又是何因？

会阴侧切就是医生为了增大阴道开口，把会阴部位切开，让胎儿顺利娩出。它的主要作用有两个，一是加快产程，二是防止会阴撕裂。研究表明，通过会阴侧切，能使第二产程缩短5-10分钟。


那么，究竟哪些孕妇需要面临会阴侧切呢？

1. 会阴弹性差，开口太小，或者阴道有炎症、水肿等情况，胎儿娩出过程中容易造成阴道撕裂。

2. 胎儿太大，或胎头位置异常。如不及时切开会阴，胎儿有可能被阻于会阴。

3. 为了保护产妇。有些产妇年龄较大，在35岁以上，又患有心脏病和高血压等慢性病，为了缩短顺产时间，采取会阴侧切，及早取出胎儿。

4. 胎儿心率出现异常，有明显缺氧现象，且羊水混浊，这时就会考虑切开会阴。

5. 如果妈妈在生产时，需要用到产钳的话，也需要切开会阴提供稍大的空间。


会阴侧切会有哪些后果？

尽管会阴侧切会缩短产程，但它对身体的影响也是非常大的。不仅会增加疼痛和伤口恢复时间，还可能引起更严重的撕裂，甚至导致大小便失禁。所以如非必要，一定不要让医生进行会阴侧切。

做哪些准备可以避免侧切？

1. 孕期注意饮食，控制体重，使宝宝体重在正常范围内。

2. 孕期可适当做盆底肌锻炼，有助于提高会阴弹性和耐力，为顺产做好准备。

3. 在生产时，妈妈要学会调整呼吸，不要屏气或换气过频。

4. 产前进行会阴按摩。在英国，孕妇从34周起，医生就会建议孕妇每天对会阴进行按摩，以达到增加会阴肌肉弹性的目的。

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