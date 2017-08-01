怀孕为什么这么难？！那是因为你没有做好这4件事！

核心提示：当你们做好一切迎接宝宝的准备，却始终没有怀上孩子？当你们在尴尬中沉默、在痛苦中相互抱怨时，是否意识到，常年的不良生活习惯、不正确的起居饮食、糟糕的工作环境，都是阻碍宝宝到来的“罪魁祸首”！

当你们做好了一切准备来迎接宝宝到来，却一直没能怀上？当你们在痛苦中互相抱怨，在尴尬中沉默时，是否意识到了你们可能没有做好以下的这些事，才阻碍了宝宝的降临？

1、选择最佳受孕日

有研究显示，在日照长、温度适中(18℃—25℃)的天气里，人体感觉最舒服，春情也高亢。不仅容易受孕，还有利于优生。假如遇到天气异常，可以推到下个月进行。

25岁到30岁之间的青年夫妻，如果需要生育，可安排在春分前后到夏至的时间，风华日丽、春意浓浓、百花争艳，受孕结果较为理想。

2、怀孕前合理营养

在备孕前的3个月，饮食最好要清淡，多摄入新鲜绿叶蔬菜和水果，保证营养均衡。与此同时，要保持规律、合理的生活起居，心态平和，维持良好的体能状态，不仅有利于受孕，也对未来孩子的身心发展有益。





3、进行受孕演习

如今都提倡计划优生优育，因此大多数夫妇都有目的、有意识地受孕。如果在性反应周期中发生心态异常，尤其是在性欲产生的准备期和性交期，由于情绪紧张而影响性生活质量的不在少数，有些男性甚至会发生阳痿而无法完成性生活。顒，在正式受孕之前要进行受孕演习。

方法如下：女性坚持测量基础体温，预估排卵日期，同时通过自我感觉，比如白带透明稀薄，量增加外流来判断排卵日。在排卵当天先睡觉后同房。

因为已经过一段时间休整，不但体力有所恢复，心态平静，而且激素分泌也增加，有利于男女双方达到性满足。这种演习方法不仅限于排卵期，在平时的性生活中也能够使用。





4、怀孕前寡欲，怀孕后禁欲

30岁左右的青年夫妻，可根据不同情况每星期进行1到2次性生活，也就是寡欲。而女方在排卵当天或前后一天，最好同房，并且由女方掌握主动权。在受孕后，夫妻最好禁欲3个月。

尽管受孕在片刻之间就能完成，但是怀孕之前的准备以及怀孕之后的保健是颇花心思的，需要及其认真地对待，不能掉以轻心，这样才能实现优生的目的。