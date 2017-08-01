39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 产科疾病 > 好孕产科新媒体 > 正文
综合
问医生

怀孕为什么这么难？！那是因为你没有做好这4件事！

疾病文章排行榜
2017-08-2639健康网小牵
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：当你们做好一切迎接宝宝的准备，却始终没有怀上孩子？当你们在尴尬中沉默、在痛苦中相互抱怨时，是否意识到，常年的不良生活习惯、不正确的起居饮食、糟糕的工作环境，都是阻碍宝宝到来的“罪魁祸首”！

当你们做好了一切准备来迎接宝宝到来，却一直没能怀上？当你们在痛苦中互相抱怨，在尴尬中沉默时，是否意识到了你们可能没有做好以下的这些事，才阻碍了宝宝的降临？

　　1、选择最佳受孕日

　　有研究显示，在日照长、温度适中(18℃—25℃)的天气里，人体感觉最舒服，春情也高亢。不仅容易受孕，还有利于优生。假如遇到天气异常，可以推到下个月进行。

25岁到30岁之间的青年夫妻，如果需要生育，可安排在春分前后到夏至的时间，风华日丽、春意浓浓、百花争艳，受孕结果较为理想。

　　2、怀孕前合理营养

　　在备孕前的3个月，饮食最好要清淡，多摄入新鲜绿叶蔬菜和水果，保证营养均衡。与此同时，要保持规律、合理的生活起居，心态平和，维持良好的体能状态，不仅有利于受孕，也对未来孩子的身心发展有益。


　　3、进行受孕演习

　　如今都提倡计划优生优育，因此大多数夫妇都有目的、有意识地受孕。如果在性反应周期中发生心态异常，尤其是在性欲产生的准备期和性交期，由于情绪紧张而影响性生活质量的不在少数，有些男性甚至会发生阳痿而无法完成性生活。顒，在正式受孕之前要进行受孕演习。

方法如下：女性坚持测量基础体温，预估排卵日期，同时通过自我感觉，比如白带透明稀薄，量增加外流来判断排卵日。在排卵当天先睡觉后同房。

因为已经过一段时间休整，不但体力有所恢复，心态平静，而且激素分泌也增加，有利于男女双方达到性满足。这种演习方法不仅限于排卵期，在平时的性生活中也能够使用。


　　4、怀孕前寡欲，怀孕后禁欲

　　30岁左右的青年夫妻，可根据不同情况每星期进行1到2次性生活，也就是寡欲。而女方在排卵当天或前后一天，最好同房，并且由女方掌握主动权。在受孕后，夫妻最好禁欲3个月。

　　尽管受孕在片刻之间就能完成，但是怀孕之前的准备以及怀孕之后的保健是颇花心思的，需要及其认真地对待，不能掉以轻心，这样才能实现优生的目的。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

人流 盆腔炎 宫外孕 闭经 药物流产 阴道出血

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

腹泻或是癌症征兆腹泻或是癌症征兆
内分泌失调的症状内分泌失调的症状
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 三个小方法助你有效预防脱发 三个小方法助你有效预防脱发

怎样预防脱发？脱发是影响着不少人的皮肤问题，预防脱发有…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈