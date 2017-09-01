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怀孕这事急不得！13种情况不宜马上受孕

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2017-09-2239健康网
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核心提示：什么情况不宜受孕？医生指出，存在以下13种情况不宜受孕，备孕的夫妻们可要注意了。

　　心情差时不适合受孕，生病了不宜妊娠，天气不好时不宜妊娠，喝酒后也不宜受孕……很多育龄夫妻对优生优育越来越重视，他们也学会了在生育前制定详细的备孕安排表，并且严格执行。

然而，对于毫无经验的年轻夫妻而言，可能会有一些顾及不到之处。以下是13种不适合受孕的情况，备孕夫妻不妨多看看。

　　不宜受孕的13种情况

　　1.服用避孕药期间不适合妊娠。

　　2.停止服用避孕药后，不宜马上受孕。

　　3.流产早产以及葡萄胎之后，不能立刻妊娠。

流产后和早产后，至少应该间隔半年再受孕。

葡萄胎清宫后，如果两年追踪没有并发绒癌则可考虑妊娠。


　　4.饮酒后不宜受孕。

　　5.在遭受到严重的心理创伤、过度悲伤、抑郁发作等不良情绪下都不宜妊娠。

　　6.患病期间以及大病初愈期间仍在服药，不宜受孕。

　　7.环境污染因素排除前不宜妊娠。

　　8.生殖道感染或性病未治疗前不宜妊娠。


　　9.严重的泌尿系感染未愈或治愈后初期。

　　10.酗酒、中毒后，吸毒期间或戒毒后期。

　　11.患有全身急、慢性疾病，如肝炎甲状腺机能亢进、高热等。

　　12.过度精神紧张、高度的工作压力情况下暂缓怀孕

　　13.患有性病或者性传播疾病未痊愈、治愈后初期不适合受孕。

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