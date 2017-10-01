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27岁孕妇怀上无脑儿，医生建议引产，丈夫却求医生保胎！

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2017-10-0239健康网
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核心提示：对于很多人来说，怀孕是一件皆大欢喜的事，但27岁的小玲并不开心，自从怀孕以来，她就一直非常担心。

对于很多人来说，怀孕是一件皆大欢喜的事，但27岁的小玲并不开心，自从怀孕以来，她就一直非常担心。

27岁孕妇又怀一胎，之前已生了两个傻子

其实，在三年前，小玲就已经当了一次妈妈了，她生了一对双胞胎，对很多家庭来说，这真的是天大的喜事。然而，这一切的欢喜都在医生说出诊断结果的瞬间灰飞烟灭。

因为，孩子存在智力障碍。

之后，他们家就成了众人议论的对象。为了逃离这些流言蜚语，夫妻俩带着孩子离开了老家。

可这次小玲又怀上了！有了上一次的经历，小玲老公觉得不太放心，要求小玲去医院检查一下。

她同意了！

第二天，小玲按医生的要求做了彩超。怀孕以来，这是她第一次做彩超，而此时胎儿已经有20周了。

很快，医生就发现了胎儿的神经管有明显异常，也就是说，孩子有可能是无脑儿。

医生解释说，无脑儿是先天畸形胎儿中很常见的一种，女胎发生的比较多，因为胎头发育不完全，故无法存活。

所以医生建议引产。


听到医生这么说，小玲立刻嚎头大哭，而她的丈夫竟然跪在医生面前，求医生保住腹中胎儿。

但是，到目前为止，还没有任何一种药物能治疗胎儿因素，所以医生也无能为力。

医生对孩子的畸形感到好奇，就问了小玲是否有服用叶酸，小玲在怀孕前就已经吃了，那为什么胎儿还会出现畸形呢？

原来，小玲和丈夫属于近亲结婚。

这一切就说得通了！近亲婚配的夫妇有可能身体里同一基因，再将它遗传给子女，如果这1个基因常染色体隐性遗传，子女就有可能发病。

近亲结婚有哪些后果？

1. 后代死亡率高

近亲结婚的成年人基因里的疾病基因遗传性比较高，下一代很可能因基因问题过早死亡。


2. 易患遗传病

近亲结婚出现各种遗传病的几率比非近亲结婚的人中高得多，如血友病、白化病等。

这些遗传物质在精卵时期就已经存在了，近亲之间的基因因为相似度高，所以遗传性也因此提高。

3. 子女痴呆、畸形的风险较高

近亲结婚的孩子会因为基因的原因，出现畸形。

一般在出生前和出生时就会发现。

我国早就明令禁止，三代以内的旁系血亲和直系血亲禁止结婚，为了孩子，大家一定要避免。

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