怀孕后你会遇到的6件尴尬事，第3个简直让人无地自容

核心提示：十月怀胎，妈妈是最受罪的！不仅肚子变大了、皮肤变差了，还会出现漏尿、孕吐、妊娠纹等尴尬事，这些突如其来的变化，让很多妈妈感到措手不及！

十月怀胎，妈妈是最受罪的！不仅肚子变大了、皮肤变差了，还会出现漏尿、孕吐、妊娠纹等尴尬事，这些突如其来的变化，让很多妈妈感到措手不及！

虽然，这些异常确实给生活带来不少困扰，但还是有方法可以缓解的。

1.出现妊娠纹

孕中期以后，孕妇子宫不断增大，腹部皮肤就会受到膨胀而裂开，长出妊娠纹。

如果孕妈体重增长过快，不只是肚子，其他部位也会出现皮肤裂开的现象。

有的孕妈因此皮肤太过干燥，再加上秋冬季温差大，使皮肤水分缺失。身体若缺水严重，也会引起皮肤瘙痒甚至疼痛感。

所以，孕妈可以在秋冬季用点基础护肤品，给皮肤补水。

2. 肤色变暗

孕期皮肤变暗主要跟激素有关。

怀孕以后，女性体内的雌性激素会急剧增加，这些激素会激活人体的黑色细胞，使它大量堆积在皮肤，进而使脸部、乳头、脖子变黑。

这种情况不用担心，分娩后激素恢复正常，皮肤颜色就会慢慢恢复的。





3. 放屁

“总是不时地放屁，而且很难闻，吓得我都不敢出门了。”怀孕6个月的小琴抱怨说。

医生解释说，孕妇因为腹腔压力过大，食物经过胃肠道的时间变长，产生气体就多了。

所以建议孕妈们平时要注意饮食，尽量采取少食多餐的方法，加速食物的消化。

另外，还要少吃产气食物，如土豆、红薯、芋头等。

4. 漏尿

一直以为漏尿是中老年女性才会出现的尴尬场景，没想到孕期也会出现。

据孕妈描述，孕晚期不仅尿意频繁，还容易漏尿，打个喷嚏或咳嗽一下都可能尿，既难受又尴尬。

到了孕晚期，子宫变大压迫到了膀胱，膀胱的内存变小，所以稍喝一点水就会有膀胱充盈感，如果憋的时间稍久，做大幅度动作自然就会漏尿。

最直接的解决办法就是多上厕所，如果症状确实比较严重的话，可以用卫生巾或护垫解决。





5. 脾气差

孕妇的情绪变化大，经常会为了一点小事吵起来，情况跟经期差不多，主要是因为激素变化。

另一方面，孕期的身体不适感也会引起孕妇的情绪波动。

除了家人的理解与支持之外，孕妈自己也要放松心态，多做一些自己喜欢的事，有时间多出去走走，做些有氧运动，能放松心情，疏解压力。

6. 健忘

都说“一孕傻三年”，这是真的吗？

怀孕后虽然不会让你变傻，但会让你不记事，这个变化也跟体内激素有关。

再者，怀孕后，孕妈要担心的事情比较多，担心自己、担心宝宝、担心将来，想的事情多了，自然会忘东忘西的。

可以每天拿个小本本记下来，要做什么事，哪些事必须做，这样就不怕忘记啦！