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“孕妇专用”的护肤品，真的安全吗？

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2017-09-2639健康网
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核心提示：在很多人眼里，化妆品与怀孕是“冲突”的。然而很多的明星孕妇，既化妆又染发，结果孩子还是顺利出生，这不免让人产生怀疑：怀孕真的不可以用任何护肤品吗？

在很多人眼里，化妆品与怀孕是“冲突”的。但很多明星孕妇，在孕期既化妆又染发，孩子也好好的，这不免让人产生怀疑：怀孕真的不可以用任何护肤品吗？

关于孕妇能不能用护肤、化疗品，小编给大家总结出了6个重点。


1. 防晒霜能用吗？答：可以使用

虽然极少量的防晒霜可以经皮肤进入人体，但动物实验并没有发现它的毒副作用，所以孕妈是可以使用防晒霜的。

另外，很多孕妇在孕期会大量长出色斑和黄褐斑，这跟日晒也有一定关系。

正确使用防晒霜，是防治妊娠期色斑的有效方法之一。

2. 孕妇可以使用唇膏吗？答：可以使用

唇膏之所以对人体有害，主要是因为其中含有重金属“铅”，即使购买正规合格的大品牌，里面也无可避免会含有铅。

FDA曾经对唇膏中的铅进行过调查，发现按常规剂量使用唇膏，其中的铅并不会对人体产生危害。

所以孕期只要按常规使用，并不会影响胎儿健康。如果还是不放心，可以考虑买无铅唇膏。


3. 孕妇能烫、染头发吗？答：尽量避免

早前有动物实验发现，孕期大剂量接触美发产品中的化学物质，可增加生出胎儿畸形风险。

但到目前为止，没有任何临床依据可证明，孕妇烫、染头发有健康风险。

因为美发剂中的化学物质能被人体吸入的量很低，进入胎儿体内就更少了。

但是为了以防万一，最好还是别烫染头发。因为你无法确认发廊使用的染发剂是否合格。

4. 指甲油能用吗？答：尽量避免

指甲油中含有邻苯二甲酸。研究发现，孕期接触这种物质，可能会影响胎儿的生殖系统发育。

还有另一则研究发现，孕期尿液中的邻苯二甲酸浓度较高，孩子的心理和智力发育会比普通孕妇落后。

所以，为了胎儿安全，孕妈还是最好别涂吧！


5. 功能型护肤品能用吗？答：最好别用

功能型指的就是美白、抗皱和祛痘类的护肤品。

以抗皱类护肤品为例，它其中多含有维甲酸，这种物质能促进细胞的新陈代谢，减缓皮肤中的胶原蛋白分解，以此达到抗衰老作用。

虽然这种物质人体吸收率很低，但目前有四个临床案例显示，孕妇使用维甲酸产品可能引发胎儿畸形，而且它还具有流产风险。

所以为了胎儿安全，孕期最好别用！

同理，美白、祛痘产品中也含有特定化学成分，孕期应尽量避免使用。

6. “孕妇专用化妆品”靠谱吗？答：不靠谱

目前，我国并没有关于孕妇化疗品的相关标准，所以生产时无法按标准来执行，这就无法保障孕妇的安全。

因此，别轻信孕妇专用化妆品。

总结：孕期如果皮肤没有大问题，可以选择一些成分简单、正规的护肤品，最好以补水保湿为主。如果确实需要美白、祛痘，建议咨询专业医师。

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