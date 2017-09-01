“孕妇专用”的护肤品，真的安全吗？

核心提示：在很多人眼里，化妆品与怀孕是“冲突”的。然而很多的明星孕妇，既化妆又染发，结果孩子还是顺利出生，这不免让人产生怀疑：怀孕真的不可以用任何护肤品吗？

在很多人眼里，化妆品与怀孕是“冲突”的。但很多明星孕妇，在孕期既化妆又染发，孩子也好好的，这不免让人产生怀疑：怀孕真的不可以用任何护肤品吗？

关于孕妇能不能用护肤、化疗品，小编给大家总结出了6个重点。





1. 防晒霜能用吗？答：可以使用

虽然极少量的防晒霜可以经皮肤进入人体，但动物实验并没有发现它的毒副作用，所以孕妈是可以使用防晒霜的。

另外，很多孕妇在孕期会大量长出色斑和黄褐斑，这跟日晒也有一定关系。

正确使用防晒霜，是防治妊娠期色斑的有效方法之一。