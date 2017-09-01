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宝宝身上的这几种胎记，其实是疾病征兆！你家宝宝有吗？

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2017-09-2539健康网
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核心提示：胎记一直以来就不是什么好的象征，很多父母一看到孩子的胎记都担心不已，就怕是哪里出了问题。确实，胎记有好有坏，到底哪种是好的，哪种是坏的，一起来听听皮肤科医生的分析。

胎记一直以来就不是什么好的象征，很多父母一看到孩子的胎记都担心不已，就怕是哪里出了问题。确实，胎记有好有坏，到底哪种是好的，哪种是坏的，一起来听听皮肤科医生的分析。

指导专家：北京儿童医院皮肤科医师 张斌

一直以来，民间流传着各种“胎记”说法：有人说胎记是宝宝在妈妈肚子里吃掉的兄弟姐妹的印记。

很明显，这种说法是很不科学的。专家表示，胎记是胚胎发育过程中的一种染色体突变所形成的特殊印记，因为染色体的突变位置和时间不同，所以会表现为不同的形状和颜色。

总的来说，胎记可分为血管型和色素型两种，具体细分下来，可分为以下四种。

1.淤青样“蒙古斑”——2岁会自行消失

“蒙古斑”多为圆形、椭圆形或不规则的淡蓝灰、褐色和淡蓝色的斑，看上去像一片淤青，多长在臀部或腰部。

这种胎记一般孩子出生时就会有，在两岁左右会自行消退，不属于疾病现象。

但有一种色素痣与“蒙古斑”的形态很相似，所以很容易被误诊。

这种色素痣会随着年龄的增长逐渐高出皮肤表面，痣上还会长出毛发。

所以，遇到持久不退、面积较大、有异象的“蒙古斑”时，就要及时到皮肤科就诊。


2.“咖啡斑”——6个以上或是神经纤维瘤

“咖啡斑”呈淡褐色，就像咖啡一样，正常的“咖啡斑”边缘规则、表面光滑，除了手掌和脚掌以外，可出现在身体任何部位。

但它并不是一出生就有，有些会在出生后才慢慢出现，有些人甚至在青春期或孕期才长出来，这主要跟遗传有关。

生理性的“咖啡斑”颜色均匀、不会变色，但如果身上咖啡斑数量较多，超过6块，且每块的直径大于0.5厘米，或长在腋窝、腹股沟等部位，就要高度警惕神经纤维瘤。

3.“太田痣”——可激光去除

“太田痣”是一种很常见的胎记，主要表现为黑色、紫色、蓝色或褐色，可呈网状公布。

它常常长在一侧脸的脸蛋、颧骨或眼睑上，有些人头皮、鼻翼、额头也会出现。

“太田痣”不一定是出生就有，它也可能在青春期才出现。

不过这种痣一般情况下不会自行消退，但恶变的情况也少，如果实在影响美观，可选择激光进行治疗。


4.鲜红斑痣——警惕先天性遗传病

鲜红斑痣是很常见的红色胎记，它是皮肤表层的微小血管所致，手指按压后颜色变淡，如发热或心情激动时红斑颜色变深。

额部、眼睑和枕后的鲜红斑痣，随着年龄的增长，2岁后可自行消退或变淡。

但如果长在耳部，需要排除是否是斯特奇-韦伯综合征。

其实，一片小小胎记学问很多，但也不要盲目相信网上的“传说”。胎记并不可怕，但也可能是一些疾病的“表象”，所以家长一定要仔细留意孩子身上的胎记，如发现异常及时就医。

综合
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