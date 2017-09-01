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医生辟谣：头胎剖腹，二胎可以顺产！但要满足3个前提

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2017-09-1339健康网
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核心提示：自从二胎开放，很多女性开始蠢蠢欲动，想着再添一个孩子！如果是头胎是顺产，生二胎依然可以选择顺产；但如果是头胎是剖宫产，那生二胎的准妈妈就需要面临三个“危险”。

自从二胎开放，很多女性开始蠢蠢欲动，想着再添一个孩子！如果是头胎是顺产，生二胎依然可以选择顺产；但如果是头胎是剖宫产，那生二胎的准妈妈就需要面临三个“危险”。

剖宫产生二胎，准妈妈需面临三大“挑战”

1、胎盘前置造成妊娠晚期大出血

胎盘前置在产房很常见，也并不危险，但如果头胎是剖宫产，二胎很容易出现“凶险性前置胎盘”。

胎盘在子宫前壁、后壁、侧壁都是正常的，但下缘却到了宫颈内口，这是最危险的胎盘前置，如处理不当，极有可能造成妊娠晚期大出血。

虽然这种情况一胎产妇也可能出现，但数据表明，头胎剖腹，生二胎的产妇发生风险会增长五倍。

2、疤痕子宫破裂造成大出血

剖宫产术后，产妇不仅肚子上会有疤痕，就连子宫也有疤痕。

如果怀二胎时胎盘正好着床在疤痕上，随着胎儿的长大，有裂痕的子宫也会逐渐变大，到了孕晚期，可能会出现子宫破裂，严重会危及母亲和胎儿的性命。

因此，这类女性在怀二胎时，务必提前入院待产，以避免意外发生。

3、各种剖腹产术后并发症将可能危及胎儿安全

剖腹产后会伴有一些并发症，如膀胱损伤、尿道损伤、大血管破裂、肠道粘连等，这些并发症可能会直接危及胎儿。

尤其是术后粘连，它如同子宫里的障碍物，会使胎儿生长受阻，甚至造成肢体残疾。

第一胎是剖宫产，二胎如何做才能避开风险？


1. 剖宫产后别急，两年后再考虑二胎

北京大学第一医院妇产科主任杨慧霞建议，头胎是剖宫产的女性，第二胎时间最好在两年以后，一方面是可以让瘢痕最大程度愈合，减小子宫破裂风险；另一方面是建议产妇两年后再断母乳。

2. 怀孕后，第一时间去医院检查

剖腹产瘢痕是引起二胎风险的重要因素，对此北京协和医院妇产科主任医师刘欣燕提醒大家：一旦怀孕，应尽早去医院做B超，监测孕囊着床的位置。这样是发现瘢痕妊娠最快的方法。

如果不幸孕囊正好长在瘢痕处，要马上跟医生沟通，看是否需要及时终止妊娠。

一次剖宫，以后都得剖？那不一定

头胎剖宫，二胎也可以顺产的。杨慧霞教授说，二胎女性想剖腹，首先要看第一次剖宫的原因，如果是因为盆骨狭小或盆骨畸形，二胎只能再次剖宫。


如果第一胎的剖宫指征已经不再存在，那可以考虑顺产。

当然，正常顺产需满足的条件，二胎妈妈更加要严格遵守：

1.管理好自己的体重，一旦超重，或宝宝过大，就很难顺产。

2.仔细检查疤痕恢复情况，确保它可以承受顺产。

3.胎位要正，排除胎儿宫内缺氧、骨盆狭窄等情况。

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