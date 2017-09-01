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怀孕，是一件严肃的事！医生：孕妇别做4件“傻事”

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2017-09-0139健康网
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核心提示：生育力是上天赋予女性的一种神秘力量，可以说，生孩子是每个女人一生最大的愿望。一旦发现怀孕，女人的身体和心理都会产生巨大变化，还会不自觉做出许多事。

生育力是上天赋予女性的一种神秘力量，可以说，生孩子是每个女人一生最大的愿望。一旦发现怀孕，女人的身体和心理都会产生巨大变化，还会不自觉做出许多事。

怀孕后，你会不自觉做4件事

1. 会不自觉放慢脚步

女性知道自己怀孕后，就开始控制自己的行为：从风风火火的女汉子，变为走路慢悠悠的淑女；从不化妆不出门，到每天素面朝天，连面膜都不敷了；从非5厘米的高跟不出门，到天天平底鞋；从每天上班踩点，到宁愿迟到罚钱也不奔跑。

2. 会不自觉护住自己的肚子

没怀孕的女人根本不会去关注自己的肚子，尤其是胖一些的女人，每摸一次都想去抽脂。

怀孕后，女性知道自己肚子里有宝宝，日常行走都会不自觉护着自己肚子，就怕胎宝宝受到伤害。

3. 会不自觉为自己准备零食

怀孕之前，加班就饿着，周末就拿泡面应付。


怀孕之后，女人会不自觉地备上一些小零食，就怕饿到肚子里的宝宝。当然，这些零食还要健康的，否则也会伤害到宝宝。

4. 会不自觉为小宝宝买买买

之前关注的都是首饰、衣服、包包，整个衣柜都是自己的衣服。

怀孕后，一看到宝宝的衣物就两眼放光，止不住地买一堆，而且往贵了买，根本不考虑价格。

怀孕后慎做4件“傻事”

妇产科医生提醒，女性想要顺利产下胎儿，还要在生活习惯上有些克制。

1. 缺少锻炼

整个孕期，孕妇都处于身体不舒服的状态，为了缓解这些症状，她们只能多休息。

但专家提醒，孕妇再累也要适度锻炼，这不仅可以控制体重增长，还能增强孕妇体质，尤其在孕晚期，合理运动可以打开盆骨，使顺产更轻松。

2. 乱吃东西

家里老人常说“一人吃饭两人吸收”，所以每天都会给孕妇炖上各种汤、肉给她补营养。

然而，饮食无度的后果就是体重快速增加，使孕妇过度肥胖。


专家表示，孕妇体重增长过快可能引起一系列妊娠综合症，如糖尿病和高血压；如果胎儿营养过剩还会造成胎儿过大，加大分娩难度。

所以，孕妈一定要控制好自己的胃口，尽量选择少食多餐的方式，这样既能满足自己的口腹之欲，还不会发胖。

3. 乱吃药

普通人感冒、发烧，去药店买些药吃了就完事，但孕妇可跟别人不一样，即使是普通的感冒，也不能胡乱吃药。

因为有些药物会经过胎盘作用于胎儿，所以建议孕妈们，如果是小病，能扛就扛，如果实在不舒服也应该去医院，按医嘱吃药。

4. 乱性

确诊怀孕后，夫妻三个月内不可行房事。

因为孕早期胎儿非常不稳定，同房会刺激到子宫，易引起流产；孕晚期也是不可以同房的，因为晚期子宫撑大，房事的刺激会促使子宫收缩，引起胎儿早产。

所以，只有孕中期可以同房，但同房时也要注意姿势和力度，以免发生意外。

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