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一定不能生！有这5种病的妈妈，生男孩等于害了他！

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2017-08-2839健康网
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核心提示：虽然现在讲究男女平等，但很多老一辈的人还抱有“重男轻女”的思想。医生表示，生男生女的几率是一样的，并没有说谁更易生儿子一说，但如果是以下五类女性，就不能生儿子了。

虽然现在讲究男女平等，但很多老一辈的人还抱有“重男轻女”的思想。医生表示，生男生女的几率是一样的，并没有说谁更易生儿子一说，但如果是以下五类女性，就不能生儿子了。

一、血友病

血友病是传男不传女的疾病，得了这种病的患者体内缺乏一种凝血物质——抗血友病球蛋白，所以血液不易凝固。

因此，这类患者只要发生轻微创伤，就会出血不止；即使没有伤口，也会出现皮下或关节内出血，严重的话可危及性命。

二、假肥大型进行性肌营养不良

这是一种X-连锁隐性遗传病，主要会遗传给男孩，通常4-5岁发病，最大不超过7岁。

由于肌肉“营养不良”，大腿肌肉萎缩，小腿无力，孩子变得行走困难，不仅会影响骨盆带肌肉，还会累及肩胛带肌肉。患上这种病的孩子，运动会比较笨拙，走路摇摇晃晃像鸭子，登楼梯或坐、卧位起立困难。严重的话几年后会出现瘫痪，多数病人在20岁左右就会死亡。


最可怕的是，目前这种病暂时没有有效的治疗方法。

三、蚕豆病

顾名思义，蚕豆病是一种因吃蚕豆而引起的急性溶血贫血，因患者体内缺少一种重要的酶，导致红细胞膜的稳定性比较差，引起贫血。

这种病可发生于各种年龄，但多见于9岁以下的儿童，一般在食用蚕豆后发病，症状较轻的只要不吃蚕豆，一周内就可恢复；严重的就会出现严重贫血、皮肤变黄、肝脾肿大和酱油尿现象，有些还可直接致死。

据统计，90%的蚕豆病患者是男性。如果夫妻都很健康，女方有一条变异染色体，那么生出蚕豆病男孩的概率是50%，但女孩是正常的。


四、红绿色盲

红绿色盲也是一种遗传病，这类患者无法分清红色和绿色。虽然不危及生命，但对生活也会带来一定影响。

好在，这类疾病只会遗传给男性，因为人的色盲基因只存在于X染色体上，Y染色体上没有。

五、遗传性耳聋

除了常染色体的显性遗传和隐性遗传外，还有X连锁遗传，多数为X连锁隐性遗传，主要表现为女性携带致病基因，后代如果是男性就会发病。

因为目前对于以上这些疾病并没有有效的治疗方法，因此只能对它们进行预防，所以夫妻在怀孕前一定要做好产前诊断，一旦发现这些疾病，一般医生会建议保留女胎，以防患儿给家庭带来负担。

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