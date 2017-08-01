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牢记6个“安眠处方”，准妈妈也能一觉睡到天亮！

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2017-08-3139健康网
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核心提示：其实在怀孕期间，好的睡眠对妈妈和宝宝来说都是非常重要的，能够促进身体组织生长和愈合，减少应激激素，那么如何才能在孕期睡得安稳呢？

很多孕妈妈都有这样的烦恼，越到孕晚期越睡不好，经常在半夜有烧心、想小便、腿部抽筋等不适，导致准妈妈们的睡眠不佳，但其实在怀孕期间，好的睡眠对妈妈和宝宝来说都是非常重要的，能够促进身体组织生长和愈合，减少应激激素，那么如何才能在孕期睡得安稳呢？

下面小九来为大家介绍6种简单实用的“助眠”秘方！

饮食助眠

无论你吃什么，都会不同程度影响你的睡眠情况。助眠食物可以将碳水化合物与富含色氨酸的蛋白质搭配起来，这一睡前组合可能有助于你入眠。高钙食物，例如乳制品，也可以帮助大脑利用色氨酸制造褪黑素。助眠食物清单：豆类、鸡蛋燕麦豆腐、葵瓜子鸡肉酸奶。切记千万不要饿着肚子睡觉，因为饥饿也会刺激清醒激素分泌。

运动助眠

白天运动越多，晚上就睡得越安稳，这是因为运动可以减压，同时还能延长夜里深睡眠阶段时间，帮助身体恢复体力。就安睡而言，一天中最好的运动时间是早晨和午后，而不是睡前几个小时。


早起助眠

古语云：日出而作，日落而息。其实我们人体就是这么设定的，在忙碌一天结束后，身体会感到疲惫，就渴望得到休息。早睡早起符合人体的激素周期，每个人体内的加速激素（皮质醇）在早晨6点是最高的时候，到了晚上（褪黑素）开启时，就开始下降。

小睡助眠

尽量在白天插入一两次20-30分钟的小睡，最好是在感到疲惫想休息的时候，比如在上班午休时间，找一个安静的房间，小睡一会，比起喝咖啡，适当休息对准妈妈来说更健康。


睡姿助眠

对于大多数孕妇来说，最舒服的睡眠姿势是左侧卧位，并在两膝之间和下背部各垫一个舒适结实的枕头。左侧卧位可以缓解胃部不适，因为重力可以帮助胃里面的食物停留在胃中，还能减轻肝脏的压迫。除了减少下背部的压力，侧睡还可以防止仰睡带来的呼吸不畅。如果你有夜间反流的症状，那就试试30-45度的楔形枕头，睡得时候把头和背垫的更高些。

香薰助眠

薰衣草精油可以用来催眠是有科学依据的，日本明海大学齿科研究人员发现，在吸入薰衣草精油5分钟之后，检查吸入者的唾液，应激激素皮质醇的水平降低了，所以在睡觉之前适当的用一些香薰，可以改善睡眠质量。

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