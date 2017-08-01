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一半孕妇出现腰痛！5个方法就能拯救你的腰，还不赶紧试试

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2017-08-2639健康网
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核心提示：十月怀胎既是女人到妈妈的过渡，又是对女人的一种考验。孕期的各种不适是很多准妈妈难以忍受的，如腰痛。调查显示，有一半以上的女性都会出现腰痛现象，有些孕妇很快就能缓解，但有些却会伴随你整个孕期。

十月怀胎既是女人到妈妈的过渡，又是对女人的一种考验。孕期的各种不适是很多准妈妈难以忍受的，如腰痛。调查显示，有一半以上的孕妇都会出现腰痛现象，有些孕妇很快就能缓解，但有些却会伴随你整个孕期。

导专家：

广东省妇幼保健院产后康复科主任医师 罗艳霞

广东省第二中医院针灸康复科教授 范德辉

孕期腰痛？是你的激素在搞鬼！

罗艳霞主任指出，孕早期的腰痛多是由于女性体内激素分泌过多，使骨盆腔内血液聚集，发生充血所致。但这种腰痛症状比较轻，所以对生活不会造成太大的影响。

但到了孕晚期，由于孕妈妈的体重增长，再加之子宫增大，腰部向前凸出。为了保持身体平衡，准妈妈不得不将整个上半身后仰，时间一久就会引起脊柱过度前凸，违背正常的脊柱状态造成腰背部过度疲劳，从而引起腰背酸痛。

所以在孕晚期，孕妈妈不要过度劳累，多休息就能缓解腰背痛。


此外，孕期还会分泌出一种激素，这种激素可使骨盆韧带和肌肉松弛，使脊柱弯度加大，也会引起腰痛。

缓解孕期腰痛，中医有方法

范德辉教授说，孕期腰痛并不是必然，只要在孕期保持良好的坐、立、行及睡姿，就能有效缓解腰痛。

坐姿：孕妈妈坐着的时候尽量选择有靠椅的地方，最好在背后垫上一个抱枕，可有效缓解背部压力。需要注意的是，不要长时间采取同一坐姿，否则也会引起腰痛。


站姿：怀孕后腰部负重大，如果站立过久就会引起腰背痛。所以孕妈要避免长时间站立，累了就要坐下休息。如果需要长时间站立，可以把两脚放在一前一后的位置，并且不时地交换位置，这样可以舒缓双腿肌肉，不至于那么疲劳。

行走：孕妇走路时要采取正确的走路姿势，大致是抬头、挺背、收臀，遇到不平整的路，可利用扶手行走。

睡姿：在孕早期，采取自己觉得舒服的睡姿即可，但如果到了孕晚期，最好采取侧卧睡姿，这样可以缓解腰部负担。

运动：孕期适当做一些运动也可以缓解腰部疼痛，但是强度不宜太大，最好选择散步、瑜伽等较舒缓的运动。

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