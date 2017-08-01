停经、呕吐是怀孕了？也可能是葡萄胎！5个方法教你辨别

核心提示：对于葡萄胎，百度的解释是：由于绒毛膜滋养层细胞异常增生，绒毛出现水肿变形，很多水泡相互连接成葡萄状，所以称为葡萄胎。重点是，发病诱因暂不明确。

案例：小芸停经40多天了，用验孕试纸显示已受孕。随后，一系列孕早期症状开始出现，而且越来越严重，有时吃什么吐什么，一点东西都吃不下。

近日，小芸居然发现自己有吐血现象，一下子担心了起来，赶忙去妇产科检查。经过一系列检查后，医生告诉小芸，说她怀的是葡萄胎，需要立即做手术。

听到这个消息后，小芸差点晕了过去，虽然不太了解葡萄胎是什么意思，但知道是不正常的怀孕，孩子也保不住了。

事后，她觉得很纳闷：好好的胎儿怎么会变成葡萄胎？

对于葡萄胎，百度的解释是：绒毛膜滋养层细胞异常增生，绒毛出现水肿变形，很多水泡相互连接成葡萄状，所以称为葡萄胎。重点是，发病诱因暂不明确。

葡萄胎的五大信号

广东省妇幼保健院越秀院区妇科主任谭晓嫦告诉三九小编，葡萄胎跟正常怀孕虽有相似，但也是可以从症状上加以区分的。





?孕肚特别大；

?停经后阴道流血；

?妊娠反应越来越严重，且持续时间长；

?出现卵巢囊肿；

?出现妊娠并发症，如妊高症（正常孕妇一般在晚期才会出现）。

怀上葡萄胎，怎么办？

一旦确诊为葡萄胎中，要立即进行清宫手术，并把刮出物送去检查。

但并不是清宫后就万事大吉了！葡萄胎清除后，参与组织还可能侵入子宫内部到移到子宫外，再次给女性带来伤害，这种情况多在清宫后半年内出现。





所以进行清宫术后，患者也要定期随访。刚做完手术，每周去医院测一次绒毛促性腺激素，三个月后如果HCG正常，再每隔半个月复查一次，三个月后改为每月复查一次，一般随访时间为两年。

谭晓嫦提醒葡萄胎患者，进行清宫术后要避孕1-2年，这样才可以让内分泌和子宫恢复正常。避孕方式最好选择避孕套，如果使用节育器很有可能引起出血。

值得庆幸的是，葡萄胎虽然病因不明，但它不会影响女性的生育能力。不过，在怀孕前一定要做孕前检查，遵医嘱进行产检，以免再次出现异常妊娠。