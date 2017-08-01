顺产好还是剖腹好？破水了怎么办？专家解答分娩4大困惑

核心提示：自二胎开放以来，各医院的产科都忙得不可开交，上到40几岁的阿姨，下到20几岁的职场精英。怀孕虽然能给家庭带来新的希望，但关于分娩的问题也接踵而至。比如，有些准妈妈就会纠结，到底剖腹好还是顺产呢？

自二胎开放以来，各医院的产科都忙得不可开交，上到40几岁的阿姨，下到20几岁的职场精英。怀孕虽然能给家庭带来新的希望，但关于分娩的问题也接踵而至。比如，有些准妈妈就会纠结，到底剖腹好还是顺产呢？

一、顺产还是剖宫产好？

无论从哪方面来讨论，都是自然分娩更好。

专家表示，自然分娩是人类繁衍后代的自然生理过程，也是女人与人俱来的本能。

而且跟剖宫产相比，顺产还能给产妇和胎儿带来几大好处：

有节奏的宫缩能挤压胎儿胸部，使他的肺泡容易扩张，富有弹性，更利于胎儿呼吸系统的建立；

自然分娩，产妇发生产后感染、大出血的情况较少，产妇身体也能更快恢复；

自然分娩的胎儿，可接收到妈妈的免疫球蛋白，使他具有更强的抵抗力。

当然，与好处相对的也是很多孕妈最难以承受的——生产痛。在分娩过程中，由于子宫收缩，产妇会出现剧烈的腹痛，有些甚至因为忍受不了而选择剖腹。

但专家提醒，如果孕妇具备自然分娩的条件，最好选择顺产，这样对自己和胎儿都好。





二、见红是不是预示着要分娩了？

孕妇在孕晚期经常能听到一个词“见红”，它指的是分娩前的阴道出血。

很多一看到见红就想着要分娩了，急忙赶去医院。但其实见红只是分娩前的预兆而已，一般在一周后才出现阵痛，所以见红并不需要马上去医院。

但如果出血量比较多，色泽鲜红，或出现强烈宫缩，就应该及时就医。见红的颜色一般为粉红色，且量少。

三、破水了应该怎么办？

到了孕晚期，随着宫腔压力的增大，随时可能出现胎膜早破的现象。那这时如果没在医院怎么办呢？





首先，一旦破水要立即就医检查；

其次，发生破水后，要马上躺下休息，不能再起身活动，最好用垫子把臀部垫高，以免更多的羊水流出。

四、从临产到分娩需要多长时间？



不同的孕妇生产时间是不同的，但一般情况下，初产妇约8-14个小时，经产妇约6～8小时，最多不超过24个小时。

这个时间是从规律宫缩、胎头下降时开始计算。

当然，每个准妈妈都希望尽可能压缩产程，这样受的苦就能少一些。

然而，决定产程长短的因素有很多，如产道、产力、胎儿大小、精神因素等，所以在此之前，准妈妈可以调整好自己的心理状态，保持体力，以便缩短产程。