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孕妇分娩前注意事项：三件事一定要提前做好！

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2017-08-1839健康网
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核心提示：十月怀胎，就等着分娩这一刻。快到预产期时，准妈妈们肯定既激动又紧张，又想快点看到宝宝，可又担心宝宝有什么问题。不管再怎么紧张，小编还是要提醒准妈妈们，分娩前别忘记做这三件事。

十月怀胎，就等着分娩这一刻。快到预产期时，准妈妈们肯定既激动又紧张，又想快点看到宝宝，可又担心宝宝有什么问题。不管再怎么紧张，小编还是要提醒准妈妈们，分娩前别忘记做这三件事。

1、准备待产包

很多时候胎宝宝会提前分娩，为了防止意外来临时的手忙脚乱，孕妈最好在产前就准备好待产包，把入院的东西都准备好。

一般包括以下东西：证件（身份证、病历卡、结婚证、户口本、母子保健健康档案、生育服务证）、营养补充剂（水、饮料、巧克力）、洗漱用品、产妇和宝宝衣物、吸奶器、宝宝用品（奶瓶、奶粉、湿纸巾、纸尿裤）。

2、了解临产征兆

预产期虽然准妈妈一直铭记于心，但并非所有的孕妇都会准时生产，提前报到的也不少，所以准妈妈有必要了解一些临产征兆，以免到时手忙脚乱。


①见红：分娩前阴道会流出新鲜血液，这就是俗称的“见红”。

②破水：有水样液体自阴道流出，这就叫“破水”，一出现破水应立即送往医院。

③腹痛：出现不规则的肚子发紧和疼痛的感觉，这称为宫缩，在整个孕晚期都会出现，但临产时的宫缩腹痛强烈，且持续时间长，这点准妈妈需要注意。

④入盆：这种感觉就像宝宝要掉下来了一样，这是宝宝头部沉入骨盆的反应，预示即将分娩。

3、掌握分娩过程

我们容易对未知的事物产生恐惧，所以建议孕妈们在临产前对分娩过程做一些大概了解，以此缓解分娩的紧张心情。


分娩分为三个产程：

第一产程：子宫口张开到10cm；

第二产程：从宫颈口完全扩张到胎儿娩出为止；

第三产程：胎儿娩出到胎盘娩出。此过程比较短，一般在1个小时内就可完成。

延伸阅读：备皮是什么？！

备皮就是剃阴毛，但它不止剃除体毛那么简单，还包括皮肤的清洗。

这个程序一般是在手术前一天由护士操作，医生会提前在孕妇的肚子和大腿上涂上肥皂液，然后用刀把体毛剃掉。

之所以要备皮，一方面是为了方便护士检查宫口；另一方面是为了减少术后感染风险。

不管是顺产还是剖腹，都需要备皮，因为毛发上聚集中很多的细菌，一旦有伤口，就可能引起感染。即使是顺产，也有可能执行侧切，所以备皮也是很有必要的。

虽然备皮自己在家也可以让老公做，但如果操作不当，可能引起皮肤损伤。所以建议孕妈还是到医院让护士做，这样更保险。

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