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孕妇产检的5大心酸事，看完都不想生了！

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2017-08-1739健康网
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核心提示：怀孕后，最重要的一件事就是产检，可产检程序很多，期间会发生各种事，包括一些尴尬事。今天小编就来给大家盘点一下产检时遇到的尴尬事，准备做妈妈的你们要做好心理准备哦！

怀孕后，最重要的一件事就是产检，可产检程序很多，期间会发生各种事，包括一些尴尬事。今天小编就来给大家盘点一下产检时遇到的尴尬事，准备做妈妈的你们要做好心理准备哦！

1. 憋尿关

前几天，倩倩去医院做产检，遇到了一件特别糟心的事，做B超需要憋尿，看到前面只有两个人，倩倩赶紧喝了两大杯水，就想着快点有尿意。可没想到半个小时过去了，不停有人被护士带进房间，可迟迟没叫她，后来她憋得实在受不了，就敲门问医生，医生急匆匆地扔了句“在外面等叫号就行了”，就把门关上了。

憋尿是在做产检时的必经事项，可很多时候并不能那么顺利。有时已经轮到自己，可医生却觉得憋得不够，又只能再喝水；有时尿都快憋不住了，可却迟迟轮不到自己。最可怕的是，好不容易轮到自己，医生却要下班了。

2、医生关

几乎所有的准妈妈去产检时，心里都是很忐忑的，就怕医生说孩子有什么问题。

一些善良的医生会按实告诉准妈妈孩子的情况，但有些医生会把一些小问题说得很严重，这可急死准妈妈们了。

3、排队关

即使是孕妇，去产检时也没有特权，还是需要排队，而且很多地方并没有备座位，准妈妈只能站着等，有时一等就是一个小时。


4、流产关

虽然不是所有的产检医生会问到流产史，但如果你的病历上没有写明，就难免会被问到，所以准妈妈们一定要做好心理准备。

其实问流产史是因为医生想了解你的生殖器情况，经历过人流的大多子宫会有损伤，发生胎盘粘连和产后大出血几率会比常人高；如果有过自然流产，医生就会特别注意孕妈的身体情况，以免再次流产。

所以，为了胎儿的健康着想，建议准妈妈们不要隐瞒。


5、男医生关

去产检时常会遇到男医生，很多准妈妈就觉得很尴尬，宁愿再约时间。

其实，在医生眼里其实并没有男女之分，你只是他们众多患者中的一个。而且他们每天见的孕妇不只你一个，忙得连喝口水的时间都没有，根本没时间想其他的。

所以，大家不需要对男医生太过介怀，尽可能地接受他们，给予理解。

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