孕妇补叶酸应该避开2个误区！当心伤到宝宝

准备怀孕吃什么？叶酸不可缺少，因为怀孕后，女性对叶酸的需求将成倍增长，而叶酸补充不够的话，容易引起胎盘早剥、胎儿发育迟缓等问题。在孕期补充叶酸，可以预防胎儿神经管畸形，降低唇裂几率。

叶酸怎么补对胎儿和母体最好？产科医生提醒，补叶酸要避开2个误区：

误区1：叶酸越多越好

纠错：叶酸属于维生素，准妈妈不能超量服用，过犹不及，叶酸补过量可能会引起排卵紊乱、月经不调甚至引发流产。 过量的叶酸还会干扰孕妇体内的锌代谢，对胎儿发育不利。

市面上的叶酸片通常含量为0.4毫克，在备孕的前三个月以及怀孕三个月内建议服用叶酸，每天一片足矣。对于曾经生下过神经管缺陷孩子的女性，二胎时可以在医生指导下适当增加每日的叶酸剂量。

注：RNI为推荐摄入量，UL为可耐受最高摄入量



误区2：叶酸与其他营养剂一起吃

纠错：准妈妈为了孕育健康宝宝各种补，除了叶酸，还补维生素C、补钙、补锌等等。于是，有的人干脆一把抓同时服用。殊不知，同时服用可能会让营养打折扣。叶酸在酸性环境中不稳定，当服用维生素C后，体内会形成相对的酸性环境，这时吃叶酸会被破坏营养。因此，尽量不要同时服用多种营养剂，或者在服用不同药物时间隔开一定的时间，以便更好吸收。





孕妈补充叶酸注意“五不要”

很多新鲜蔬菜水果都含有叶酸，由于天然的叶酸不稳定，怕光怕热而发生氧化，所以真正能从食物中获得的叶酸很少。

准妈妈应该改变煮菜做饭的习惯，尽可能减少叶酸流失，在补充叶酸期间不要做5件事：

1、新鲜蔬菜不要一次买太多，不要长时间储藏在冰箱，可以减少叶酸损失。

2、淘米时间不要太长，三五分钟即可。





3、煮粥不要加碱，碱性成分会与酸发生中和。

4、烹煮肉菜时间不要太长，最好切成薄皮或切丝，急火快炒。

5、不要经常吃煎炸油腻的食物。

同时，准妈妈应该多吃富含叶酸的食物：蛋黄、西兰花、鲜芦荟、奇异果、燕麦、胡萝卜、牛奶等。