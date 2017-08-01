10个胎儿9个绕！发生脐带绕颈，准妈妈该怎么做？

核心提示：顺利生下胎儿是每个准妈妈最大的心愿，相信王林也是这么想的，可偏偏天不如人愿，怀孕8个月时，医生告知胎死腹中！

顺利生下胎儿是每个准妈妈最大的心愿，相信王林也是这么想的，可偏偏天不如人愿，怀孕9个月时，医生告知胎死腹中！

高龄孕妇因少做一件事，9个月胎儿死亡

36岁的王林是高龄孕妇，这个时间选择怀孕，家里人都开心得不得了。不仅辞退了工作在家待产，婆婆和妈还轮班照顾，就连夫妻生活也被限制了。

王林知道自己是高龄，所以在孕早期很是担心，按时检查，定期运动，凡事听从医生嘱咐。可随着胎儿的长大，王林感觉到有些吃不消，运动量越来越少，到胎儿8个月时，几乎已经“粘”在床上不愿意动了，就连医生嘱咐的产检她都缺席了。

她认为，孩子只要安全度过孕早期，基本就没什么大问题了，平时多注意一点就好！

然而，到8月份的产检时，B超显示胎儿绕颈，胎儿已经出现缺氧，医生建议剖腹产。王林一听就拒绝了，她认为剖腹产对身体影响太大。于是医生提出了第二个方案，要求她吸氧复检，还要监测胎动和胎心。如果身体情况允许，平时可以多下楼散散步。可最后，王林一个都没做到，连吸氧都拒绝了。

到了第9个月，王林发现胎动突然减少，最后竟然一丝胎动都没有了，她开心担心起来，于是马上跟老公去了医院。医生检查后发现胎心消失，B超显示胎儿绕颈，胎儿已经死亡。

王林听到消息时整个人都懵了，一个月前人还没事，怎么突然就没了！





医生很气愤地表示，脐带绕颈在产科很是常见，但只要采取正确的方法，是不会致胎儿死亡的。上个月产检时已经明确告诉你胎儿已经缺氧，你却不在意，连吸氧都不要，这才导致悲剧发生。

为什么会出现脐带绕颈？

??据资料统计，胎儿发生脐带绕颈的几率为20%-25%，意味着每5个宝宝中，就有一个会发生脐带绕颈。为什么它的发生率这么高呢？?

胎宝宝在母体很不老实，虽然空间不大，但也足够他在里面游泳、伸懒腰、转圈、翻滚，这些行为都有可能导致脐带缠绕，其中缠绕颈部的情况最为常见也最危险。

发现胎儿脐带绕颈，如何解决？

脐带有一定的长度且具有伸展性，多数时候绕住颈部，并不会危害胎儿健康。

但如果准妈妈脐带较短，胎儿活动剧烈导致缠绕较紧，可阻碍血液流动，使胎儿出现缺氧，如果缺氧状况一直不会缓解，就会导致胎胎儿死亡。





临床上，脐带绕颈1-2周的较为常见，一般认为，绕颈时间越长，对胎儿的危害越大。

胎儿出现绕颈，想要让他不绕很难，因为只有胎儿自己能控制。

不过这时孕妈妈需要做好两件事，才能保障胎儿健康：

一定期产检。胎儿是否绕颈，孕妇自己是看不出来也感受不到的，所以只有准时进行产检，通过B超就可以看到胎儿是否有绕颈。

??二是坚持数胎动。目的是为了监测脐带绕颈是否引起宝宝窒息或缺氧。如胎动出现异常，应及时就医。

最后还是要提醒准妈妈们，为了胎儿和自身的健康，不要忽略产检。