产后如何坐月子最好？专家提出三个重点！

坐月子是女人产后必须经历的过程。跟怀孕相比起来，坐月子貌似更加痛苦。因为家里老人总会给你施加很多禁锢：不能吹风、不能出门、不能洗澡洗头……这些传统的坐月子方法到底对还是不对？

对此，中国高级营养保健师、广禾堂坐月子专家钟宇富先生提到了一个词——“将养”，它指的是将息调养。产妇分娩后，身体抵抗力下降，身体变得虚弱，这时需要用坐月子来将息调养，才能把身体调整回来。

钟先生表示，传统的坐月子习俗如不能梳头、洗头、洗澡、不可以下床等等这些，都只是从古时候流传下来的，并没有科学依据。为此，他提出了坐月子的三个“将养”方法。

一、休息

产后的调养很重要，如果调养得不好，将来极有可能发生一系列可怕的内在疾病。

女人生产后，最重要的事就是吃喝睡。产后一周的休息情况，能决定子宫恢复的快慢。

因此在怀孕时子宫被胎儿撑得非常大，分娩后子宫则呈现真空状态，内脏也不再受到压迫，变得松垮。这时如果经常走动，原本的地心引力则会加剧子宫和内脏的松垮，使子宫收缩不良，内脏下垂。





而内脏下垂是很多妇科病的根源所在。

所以这个阶段除了严格遵守饮食的注意事项之外，适当的休息也是很有必要的。尤其是在产后两周内，充分的休息时间格外重要。一般除了吃饭和上厕所，其他时间都应该卧床。

钟先生建议，顺产的产妇休养时间为30日即可，如果是剖腹或流产的女性，休养时间应延长到40天。

二、勤绑腹带



现在很多产妇在产后会绑上收腹带，能防止内脏下垂，并收紧腹部。

对此，专家并没有异议，他还表示，坐月子期间必须尽最大可能防止内脏下垂，因为它会使人未老先衰，引起一系列“女人病”。

而平时我们最常用的方法就是绑腹带，它能有效防止内脏下垂。此外，如果原本内脏已经下垂，还可在坐月子期间通过绑腹带来改善这种情况。





绑腹方法



身体平躺仰卧，双膝稍屈与腹部成直角。臀部抬高，双手放于腹部，将内脏往心脏方向按摩。具体绑腹动作如下：

1. 绑腹分两段，从耻骨绑至肚脐，共12圈。

2. 前7圈重复缠绕，绕到一圈半时往侧面“斜折”一次。

3. 最后5圈可将腹带往上挪2cm，超过肚脐后用别针固定，将带头隐藏即可。

小贴示：



1. 一次需绑足12圈，如果腹围较大，可以把3条腹带接成2条使用。

2. 产妇如果过瘦，腹带无法贴住肚子，可以先在肚子上垫上毛巾再绑。





三、保护眼睛

产后眼睛的保护也是非常重要的，很多女性就是在月子期没保护好眼睛，导致过早出现白内障、青光眼等症。

专家提到，产妇保护眼睛需要做到三点：

1.不可流泪

俗话说的好“产妇一滴泪比十两黄金还贵重”，月子期一定不要流泪，这点需要家属配合，要对产妇悉心照顾，不要让她伤心。

月子期如果哭泣，眼睛会提早老化，严重的还会诱发青光眼和白内障。此外，产妇本人也要疏解心情，时常微笑，尽量不要流泪。

2.少用眼

产妇要少用眼，即使是书报，也要少看。如果实在要看，也要看一段时间休息一会。

3.眼部按摩

产后的女性可以每天按时用热毛巾敷于眼部数分钟，再对眼部进行按摩，能有效缓解眼部不适。