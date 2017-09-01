孕吐越严重，宝宝越聪明？专家：没有科学依据！

怀孕后女人的第一反应是什么？呕吐？在大多数人眼里，孕吐是怀孕的第一信号，甚至很多人看到朋友作呕吐状时，还会调侃“怀孕啦？”

对于孕吐，网上有各种流言，其中印象让我最深刻的就是“孕吐越严重，生下的孩子越聪明”，这是真的吗？

孕吐越严重，胎儿越聪明？NO！

北京中医药大学儿科主任张思莱对此表示，孕吐反应跟孕妇体内激素变化有关，但它跟孩子的聪明程度没有直接关系，所以吐得越厉害胎儿越聪明的这种说法是没有科学依据的。

她还说到，大多数的女性是在孕期35天-80天时孕吐反应最强烈。

专家表示，怀孕的前三个月是决定宝宝智力高低的关键，因为心、脑、牙、耳、口等重要器官都在前三个月内形成。而这段时间也是孕妇呕吐最为严重的时期，因此有人猜测孕吐跟胎儿智商有关。

虽然对于孕吐的病因，暂时还没有明确的说法，但很多的研究人员认为跟妈妈体内激素变化有关。

在孕早期，准妈妈体内的人绒毛膜促性腺激素水平会迅速升高，这种物质会抑制胃液分泌，影响孕妇正常的消化吸收功能，从而使人出现恶心、呕吐症状。

此外，孕吐的严重程度还跟孕妇的身体素质和心理素质有关。





孕吐一般不需要治疗

孕吐是正常的妊娠反应，所以一般是不需要治疗的。而且，一般孕吐症状都较轻微，多数在妊娠12周左右就会消失。

但如果孕吐症状比较严重，这就需要进行治疗。因为前三个月是胎儿生长发育的关键，孕吐严重会影响胎儿的营养吸收。

专家解释说，很多妈妈之所以孕吐反应严重，是因为精神过度紧张或神经系统功能失调所致，主要症状表现除了孕吐之外，还会出现全身无力、尿少和消瘦的症状，这时准妈妈要引起重视，应尽快就医治疗。

5个妙方止孕吐

1. 保证充足的睡眠，调节不良情绪

休息时间不够，心情不佳孕吐就会加重。特别首次怀孕的妈妈，因为没有生育过，容易对生育产生恐惧，从而导致精神紧张，加剧孕吐。





所以，建议孕妈妈规律作息，同时通过深呼吸或听音乐的方法来缓解紧张情绪。

2. 多吃易消化、清淡的食物

清淡的食物不仅能稳定情绪，还能抑制恶心感。此外，孕妈妈一定不要暴饮暴食，采取少食多餐的饮食方法，也能减少孕吐反应。

3. 口服维生素B1和B16

维生素B1和B16能刺激食欲，促消化，所以对孕吐也有一定抑制效果。但它毕竟是药物，所以不到万不得已还是尽量别服用。

4. 吃姜片

晕车时，很多人经常会随身携带姜片，用它来止呕！孕吐也可以用同样的方法来缓解，孕妈妈可以把生姜切成薄片含在口中，也能缓解孕吐。

??5. 适当运动

适当的运动不仅可以提升孕妈妈的抵抗力、避免过度肥胖，还能改善心情、缓解孕吐。适合孕妇的运动有散步、保健操或瑜伽等。