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5种孕妈是子痫高危人群，两个早期信号要谨记！

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2017-09-1639健康网
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先兆子痫是什么？指的是妊娠24周左右，孕妇出现蛋白尿和高血压的同时，还伴有呕吐、上腹不适、眼花以及头痛等一系列症状。

高血压和蛋白尿，都不算轻症，可如果是在孕期，严重程度可想而知。不过，这种病并不是说来说就来，它是有前兆的，及时了解早期症状，就能更好的保护胎儿。

如何及早识别先兆子痫？

征兆一：高血压和蛋白尿

当低压大于90，高压大于140时，就可判断为高血压，这个病征只需通过血压测量就可得出，比较简单。不过，不能以单次血压来判断，只有当血压在一定时期内持续升高才可以确认病情。

而蛋白质尿也是先兆子痫的主要特征之一，当一天内的尿液里蛋白质含量多于0.3克时，可判断为蛋白尿。

征兆二：身体不适症状

这种不适包括身体肿胀、头疼、上腹不适、眼花等。不过，这些症状跟孕期不适有类似，所以难以判定。


哪些孕妈最易中招？

1. 孕妇年龄大于40岁或小于18岁；

2. 有过子痫病史，再次复发的几率就会加大；

3. 本身有自身免疫性疾病或者高血压、糖尿病肾炎等慢性病；

4. 母亲或姐姐怀孕时患有子痫，那自己患子痫的几率也会增大；

5. 两次怀孕时间相隔10年以上。


如何预防先兆子痫？

目前已知比较明确的先兆子痫的原因是：肥胖、高龄妊娠和多胎妊娠。

因此，想要预防先兆子痫，首先就要控制病因。

尽可能在35岁之前完成生育，孕期控制好体重，不要人为的怀多胞胎，这样就可降低子痫发生几率。

此外，如果是子痫高危人群，在怀孕时及时告知医生，采取医疗干预，也可以降低它的发生几率。

一般情况下，如果有子痫风险的孕妇，医生会在孕期建议她服用小剂量阿司匹林加钙剂，以降低子痫发病的可能；

但如果已经出现了重度子痫，经治疗后病情仍然加重，医生就会建议终止妊娠，以保障孕妇的安全。

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