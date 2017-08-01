39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 产科疾病 > 好孕产科新媒体 > 正文
综合
问医生

脐带血，存还是不存？看完就能得出答案！

疾病文章排行榜
2017-08-2439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

自从听了一位生产过的妈妈讲述，我才知道孩子出生时的脐带血不能扔，有些甚至会把它储存起来，用来以后应急。脐带血有什么用？

脐带血有什么作用？

脐带血就是孩子刚出生时脐带里的血，它其中富含干细胞，所以在紧急时刻能救命。

我们都知道，成人几乎是没有再生能力的，除了毛发和指甲剪掉后再长之外，没有哪个部位能一直增长。虽然在儿童时期，还能发育，但孩子的再生能力是有限的，所以当我们器官出了问题，我们只能通过外在方法来慢慢恢复，但也始终无法让它回复到最初状态。

而干细胞就能起到这样的作用。

干细胞具有很强的分化能力，在不同的环境下，能分化成不同功能的细胞，其中，功能最为强大的就是胚胎干细胞。人的骨髓里也存在干细胞，它的功能主要就是造血，而新生儿脐带里的干细胞跟骨髓里的类似，也具有造血功能。而且它还比骨髓干细胞的活性强很多倍。


脐带血要不要存，先了解这几点

首先，脐带血虽然作用强大，但并不是万能的。目前只有几种疾病能通过它来得到治疗，如白血病地中海贫血淋巴癌等症，而一些常见的疾病如高血压糖尿病、肝病、小儿麻痹并不能用它来治疗。而且，孩子如果得的是遗传病，那么自己的脐带血并不能达到治疗的效果，因为它里面也有致病基因。

其次，脐带血的量很少，一般也就50～80ml，给儿童用都未必够，更别说成人了。

另外，脐带血就跟骨髓一样，它也有配型问题，即使是亲兄弟，配型成功的几率也只有四分之一，所以，如果你自己不能用，那脐带血很有可能就浪费了。


再者，脐带血的采集过程中也会有污染风险，因为它是在胎儿娩出与母体完全分离后，残留在胎盘和脐带中的血液，但胎盘和脐带经过产道时已经被污染，所以并不能保证脐带血是无菌的。

最后，储存脐带血的费用昂贵。仅直接成本就要5000元，如果储存在液氮里每年还需要交500～600元。20年算下来，也是一笔较大的开支。

看完以上内容，要不要存脐带血相信你已经有答案了。其实如果你不想保存起来，也可以生产后直接捐献出去，不用花一分钱。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

脐带血

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

癌症饮食护理癌症饮食护理
盆腔积液盆腔积液
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 郑州做无痛人流去哪比较专业 郑州做无痛人流去哪比较专业

很多年轻男女正处于事业上升期，所以在面对生活中的意外来…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈