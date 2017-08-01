脐带血，存还是不存？看完就能得出答案！

自从听了一位生产过的妈妈讲述，我才知道孩子出生时的脐带血不能扔，有些甚至会把它储存起来，用来以后应急。脐带血有什么用？

脐带血有什么作用？

脐带血就是孩子刚出生时脐带里的血，它其中富含干细胞，所以在紧急时刻能救命。

我们都知道，成人几乎是没有再生能力的，除了毛发和指甲剪掉后再长之外，没有哪个部位能一直增长。虽然在儿童时期，还能发育，但孩子的再生能力是有限的，所以当我们器官出了问题，我们只能通过外在方法来慢慢恢复，但也始终无法让它回复到最初状态。

而干细胞就能起到这样的作用。

干细胞具有很强的分化能力，在不同的环境下，能分化成不同功能的细胞，其中，功能最为强大的就是胚胎干细胞。人的骨髓里也存在干细胞，它的功能主要就是造血，而新生儿脐带里的干细胞跟骨髓里的类似，也具有造血功能。而且它还比骨髓干细胞的活性强很多倍。





脐带血要不要存，先了解这几点

首先，脐带血虽然作用强大，但并不是万能的。目前只有几种疾病能通过它来得到治疗，如白血病、地中海贫血、淋巴癌等症，而一些常见的疾病如高血压、糖尿病、肝病、小儿麻痹并不能用它来治疗。而且，孩子如果得的是遗传病，那么自己的脐带血并不能达到治疗的效果，因为它里面也有致病基因。

其次，脐带血的量很少，一般也就50～80ml，给儿童用都未必够，更别说成人了。

另外，脐带血就跟骨髓一样，它也有配型问题，即使是亲兄弟，配型成功的几率也只有四分之一，所以，如果你自己不能用，那脐带血很有可能就浪费了。





再者，脐带血的采集过程中也会有污染风险，因为它是在胎儿娩出与母体完全分离后，残留在胎盘和脐带中的血液，但胎盘和脐带经过产道时已经被污染，所以并不能保证脐带血是无菌的。

最后，储存脐带血的费用昂贵。仅直接成本就要5000元，如果储存在液氮里每年还需要交500～600元。20年算下来，也是一笔较大的开支。

看完以上内容，要不要存脐带血相信你已经有答案了。其实如果你不想保存起来，也可以生产后直接捐献出去，不用花一分钱。