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胎儿在妈妈肚子里打嗝，正常吗？

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2017-08-2439健康网
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真没想到，胎儿还没长大，就可以在肚子里打嗝了！打嗝虽然对我们来说是正常行为，但胎宝宝毕竟还没长大，频繁打嗝正常吗？

胎宝宝打嗝是正常现象！

宝宝的打嗝是因为横膈膜突然收缩所造成，这种情况很常见，不一会就会缓解，但如果打嗝过于频繁，那就引起准妈妈的不适感。

一般来说，宝宝最常打嗝是在孕晚期，但也有些孕妇会在孕早期就感觉到宝宝打嗝，有些则是在进行超声波检查时，发现宝宝在打嗝。宝宝跟我们一样，打嗝时横膈膜肌肉会突然收缩，同时还会伴有打嗝声。


妈妈一个动作让宝宝停止打嗝

打嗝在医学上又被称为“呃逆”，它的主要诱因有饱餐、吃饭过快、食物过于干硬、寒冷刺激。胎宝宝跟我们不同，他们是因为吸气的肌肉突然收缩所致。

到了28周左右，胎儿会在孕妈体内吞食羊水，来锻炼肺的呼吸能力，这就跟大人吃东西的原理一样。当出现打嗝的诱因时，大脑就会发出指令，使膈肌出现痉挛性和阵发性收缩，就出现了打嗝。

宝宝打嗝的持续时间为2-5分钟，但有时也会持续长达20分钟，每次2-3秒，跟心跳类似。准妈妈可以用手摸肚子来感受。不过，打嗝跟胎动不一样哦，准妈妈别弄错了！

如果胎宝宝打嗝比较频繁，会给准妈妈带来不适感，这时，准妈妈可以轻轻抚摸自己的肚子，胎儿打嗝的现象就会缓解。


胎儿打嗝可判断胎位

胎儿打嗝还有一个好处，就是能判断胎位。当胎位为头位时，孕妇就会出现左、右下腹跳动；当胎位是臀位或横位时，孕妇腹壁的跳动就会出现在中、上腹。如果发现跳动部位出现变化，代表胎位已改变，这时应及时就医监测胎位是否正常，如不正常，可对胎位进行矫正。

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