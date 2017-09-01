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大龄女性生二胎，这六件事一定要坚持做！

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2017-09-1639健康网
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自从宣布开放二胎，很多妈妈开始投入到造人行列，其中不乏一些高龄女性。其实，我们都知道高龄女性不仅备孕比较难，即使怀上也不一定保得住，对妈妈和孩子都是一个巨大的考验。但是，如果孕期做好以下六件事，生下健康宝宝的几率就会增加。

1. 做好孕期检查

大龄孕妇绝不能省去孕检，而且还要增加频率，对血压和血糖也要更为重视。一般在怀孕16周后，就要进行唐氏筛查，20周后要做羊水穿刺，这些检查适龄女性不一定需要做，但大龄孕妇却不能省。此外，准妈妈还需要学会使胎语仪，平时在家做胎心监测，以便随时了解胎儿发育情况。

2. 提前1个月服叶酸

叶酸是孕妇都要服用的药物，但大龄孕妇则有所不同，她们需在怀孕前一个月开始服用，能有效避免神经系统发育疾病。如果孕前没有吃，怀孕后则要补上，一直吃到12周。除此之外，通过食物也可以补充叶酸，富含叶酸的食物有花椰菜、绿叶蔬菜、甜菜和动物肝脏。另外，胚胎发育的最初阶段也不能少了锌元素，这种元素在牛肉、动物肝脏和海产品中比较丰富。


3. 充足睡眠

大龄孕妇一定要多注意休息，这样不仅能解乏，也能为孕妈妈提升免疫力。除了正常的8-9小时的睡眠之外，还需要在中午进行1小时午睡。

4. 饮食均衡

建议大龄孕妇饮食以低脂肪、高蛋白为原则，避免吃刺激性食物，如酒、烟、咖啡和茶。另外，因为大龄女性妊娠期易出现高血压糖尿病的几率也会增大，所以一定不要大肆补充营养，营养过剩会引来各种慢性病。所以日常还要控制油脂和糖的摄入，含糖量较高的水果也要少吃。


5. 远离不良环境

首先，孕妈妈不要在太吵、太拥挤的环境里呆太久，否则会影响胎儿健康；其次要少接触X光等放射线；另外还要远离传染病源，如巨细胞病毒、麻疹等；最后，不要随意服用药物，尤其是安眠药、镇静剂这类副作用较大的药物。

6. 控制体重

控制正常的体重增长对大龄孕妇也是非常重要的，因为很多女性在孕期可能会因为营养过剩而出现肥胖。所以，孕妈妈如果在身体状况较好的情况下，可适当做一些有氧运动，既能加速血液循环，还能控制体重。

虽然，怀孕是每个女人与生俱来的能力，但最好在最佳生育时间进行，如果年龄过大，不仅孕期难受，还可能让宝宝受罪。尤其是过了40岁的女性朋友，一旦受孕，所承受的风险更是无法想象。

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