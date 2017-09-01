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什么？产后这样做，能让子宫恢复时间减半！

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2017-09-1639健康网
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怀孕过程中，子宫会慢慢变大，“卸货”后，子宫就进入了恢复阶段。子宫恢复得好自然该庆幸，可偏偏有些新妈妈子宫恢复得极慢，这是为什么呢？有没有办法可以加快它的恢复？

子宫恢复好不好，有两项判断标准：

标准一：刚生产后，女性可以在肚脐周围摸到子宫体，如果两周后，摸不到子宫体了，就代表恢复良好。如果还能摸到，就是子宫恢复不良或者子宫肌瘤

标准二：新妈妈可以通过恶露的颜色来看子宫恢复情况，一般颜色是按照鲜红，暗红，深黑，淡红色至无色渐变的，如果出现异常，子宫恢复情况就较差。另外，根据恶露的时间也可以判断子宫恢复情况。一般来说，恶露在产后4周就会干净，最多不会超过42天，否则子宫恢复不好。


五招可加快子宫恢复

1. 母乳喂养：母乳喂养不仅对宝宝身体好，也能促进子宫恢复。这主要是因为宝宝吸吮乳头时，可刺激子宫肌肉的收缩，从而加速恢复进程。所以，通过按摩和热敷来也能加快子宫恢复。

2. 按摩：产后新妈妈可以适当对小腹进行按摩，按摩时可稍加用力，刺激穴位的同时还可促进宫缩，使子宫内的淤血更快排出体外，加速子宫恢复。


3. 适当运动：生产24小时后，只要新妈妈身体没有大问题，都应该下床活动，这样能使身体更快恢复，也能帮助子宫复原。

4. 不要憋尿：刚生产完的新妈妈一定要及时排尿，憋尿会使膀胱撑大，妨碍子宫收缩。

5. 中药足浴：用中药泡脚是很多医生建议产妇做的事，这样可以加速恶露排出，子宫恢复得更快。主要是利用水的温热作用对足部穴位进行刺激，促进身体血液循环的同时，也能使身体脏器恢复正常功能。而选择的中药一般为益母草当归等，它们具有活血化瘀的作用，既能补产后之虚，也可去产后之瘀。

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