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孕中期不做这个检查，你可能会生出畸形儿！

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2017-09-1639健康网
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对于羊水，我们都不陌生，可羊水穿刺检查是什么东西呢？它是孕中期的一种诊断方法，利用超音波，把长针穿过孕妇的肚皮，进入羊水腔，抽取部分羊水的过程。为什么要做羊水穿刺检查，哪些孕妇要做这个检查呢？

羊水穿刺是什么？

羊水穿刺是一种孕中期的检查，具体方法是：在超声波的指示下，把一根细长的穿刺针通过准妈妈的肚皮、子宫壁，送入到羊水中，抽取适量羊水来进行相关检测和分析。

它的主要作用就是可以用羊水来判断胎儿的性别和身体状况，以此提高生出健康胎儿的几率。另一方面，它也是筛查查氏症的重要手段。

哪些孕妇需要做羊水穿刺？

不可否认，羊水穿刺确实存在一定的风险，光看过程都觉得恐怖。但是，当我们怀了宝宝，就该对他负责，如果确实有必要，还是不要拒绝的好。究竟哪些孕妇需要做这个穿刺术呢？


一：唐筛前期诊断为“高危”

如果孕妇在唐筛检查中，被诊断为“高危”，那就必须要做羊水穿刺了。唐筛虽然能判断出患唐氏症的几率，但还需要通过羊水穿刺进行进一步确认。

二：35岁以上的高龄孕妇

高齿产妇的其中一个危险就是胎儿易出现染色体异常，它主要包括两种：常染色体异常和性染色体异常。

常染色体异常主要指的是13三体综合征和先天愚型；性染色体异常指的是性卵巢发育不全症，如果不提前进行检查，就会有生下患儿的风险。


三：疑为母儿血型不合者

通过检查羊水中的胆红素和血型物质，能对新生儿溶血病进行诊断、预防和治疗。若胎儿的血型与母体不合，则会加强产前监测，在胎儿出生前做好抢救准备。

四：前胎为先天愚型或有家族病史者

医生可以从羊水中提取胎儿DNA，分析后可诊断出先天愚型或家族病。

五：孕妇为X连锁隐性遗传病家族成员

这种遗传病主要包括红绿色盲、血友病、假性肥大型肌营养不良症等，它具有“传男不传女”的特征，因此医生需通过羊水穿刺检查来判断胎儿性别，由此判断是否需要终止妊娠。

准妈妈们可以放心，羊水穿刺是借助B超来确认穿刺的位置，所以基本不会伤害到胎儿，也不会很痛，所以也不要太过担心。

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