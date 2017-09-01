奶水稀就是没营养？新妈妈再别被这些谣言坑了！

其实，我们大多数的常识都是道听途说的，至于对不对连我们自己都没法判断。母乳关系到孩子的健康，如果听信了错误的方法，对孩子的健康造成影响，那得是多大的损失啊！所以，今天就跟小编一起来看看那些关于乳汁的谣言吧！

谣言一：乳汁是血液变的



乳汁是由乳腺分泌的，女性的乳腺在妊娠期会受到激素刺激，迅速发育，到了产后，在垂体分泌的催乳激素的作用下，乳腺细胞会合成各种营养物质，分泌出乳汁。在这个过程中，血液会经过毛细血管和动脉，为乳腺提升所需的氧气和营养物质。但是，血液中的红血球是不能到达乳腺的。所以乳汁不是血液变的，但它在乳汁分泌过程中也起到重要作用。

谣言二：奶水稀就是没营养了

家里的老人经常会通过奶水的颜色来判断它的营养价值，一旦发现奶水变稀，就断定已经没有营养了。其实孕妈的奶水并非总跟“浓汤”一样，有些新妈妈生产后一周内，奶水会比较清淡，因为这时母乳中的脂肪含量少，但它其中的蛋白质和微量元素含量都是非常高的，所以并不能说没有营养了。





谣言三：孕妈年龄大，奶水一定不多

年龄大确实会为生产带来一定的困难，但它跟奶水的多少没有直接关系。如何在生产后多给宝宝吮吸，并及时排空乳房，奶水自然不会少。

谣言四：宝宝哭就是饿了

“宝宝哭了，赶紧去喂奶”，这是家里老人常说的话，貌似奶水能“止哭”！宝宝跟我们成年人一样，也会遇到一些不顺心的事，如长湿疹、肚子痛等，而此时的他们只能通过哭泣来表达自己的不快，所以宝宝哭并不能单纯地看成饿了，应该先弄清原因。

可是很多宝宝一喂奶，确实就不哭了，这又是怎么回事呢？这是因为母乳和妈妈本人都具有一定的安抚效果，但最好还是找出哭的原因，才能从根本解决。

谣言五：过了6个月就奶水就没营养了

宝宝六个月前最好的食物就是母乳，但是并不代表6个月后母乳就不能喂了。它还是具有很高的营养价值，比外面的奶粉好得多。但是宝宝6个月后，母乳并不能提供宝宝所需的全部营养，所以需要添加辅食。

谣言六：乳房太小，奶水肯定少

很多人认为奶水的多少跟乳房大小有关，认为越大的乳房奶水越多。实际并非如此，乳房小指的是脂肪少，而乳汁是由乳腺细胞分泌的，乳房大并不代表乳腺细胞多。所以即使是小乳房，也不要担心乳汁过少。

谣言七：情绪不好时不要喂奶，乳汁有毒

曾经在美国《科学杂志》上刊登过一则新闻，说的是宝宝吃完母乳后就死了，据查调查，发现是新妈妈刚吵完架就给喂奶。虽然情绪可以对人体产生一定的影响，使血压升高、呼吸加快，但并不会使人体产生所谓的“毒素”，更不会将它带到乳汁中，所以这个消息不属实。后经查证，这个所谓的《科学杂志》根本不存在，所以里面的新闻也不可信。