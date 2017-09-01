这9个条件决定你能否顺产！少一个就得动刀

顺产虽然妈妈会受一点罪，但对身体的影响小，腹部也不会出现难看的疤痕。所以，对于女人来说，顺产比剖宫产受欢迎的多。但是，顺产也是有条件的，如果不符合，想也是徒劳。

1. 软产道

子宫内的胎儿要从母体到达外界，第一个需要通过的关口就是子宫，然后再从阴道到达外阴部。我们都知道，这些部位都是由肌肉和韧带形成的软织，所以被称为软产道。但是，在这些软产道的周围，附有骨骼，它们会形成骨盆，只有骨盆的耻骨结合处张开，胎儿才能顺利通过。如果临产前，骨盆过小，就会出现难产。

2. 胎儿大小正常

正常的胎儿大小当然是可以顺利通过骨盆分娩的，但如果胎儿头部比较大，就会被“搁浅”在骨盆入口处，所以不得不进行剖宫产。之所以会出现巨大儿，主要原因就是孕期时饮食不合理，营养过剩，体重大幅度增加，从而使宝宝的体重过重。

3. 胎儿位置

如果胎儿在孕妇子宫内的位置不正常，也会引起难产，常见的如臀位，横位等。





4. 娩出力

娩出力包括阵痛和腹压两部分。阵痛是分娩的原动力，阵痛时，子宫会收缩，使子宫下降、子宫颈张开，让胎儿得以通过；而腹压是准妈妈自己的用力情况，只有力量足够，才可以把胎儿和胎盘顺利产出。

5. 精神因素

如果产妇处于过于焦虑、紧张的状态，使子宫缺氧收缩力小，也会影响顺产。

6. 产妇年龄

正常来讲，年龄在24-28岁之间的女性首选都是顺产，因为这个年龄段的女性产道的扩张力和子宫的收缩力都比较强，更容易顺产。如果年龄超过28岁，此时的阴道张力比较差，并不能做到最大程度的扩张，难产的可能性增加；另外，如果24岁之前就进行分娩，这时骨盆还未定型，对妈妈身体有一定的害处。





7. 胎儿足月

未足月的胎儿，生命体征都较弱，如果没把握好时间，可能会导致胎儿缺氧死亡。所以，一般未足月的胎儿不建议进行顺产。

8. 羊水充足

一般在生产前，医生会检测母体的羊水是否充足。以羊水指数AFI为标准，≤5就是羊水过少了。医生一旦发现羊水过少，需要立即终止妊娠，所以顺产是不可能的。

9. 无异常情况

有些脐带缠绕胎儿颈部，自然生产时可能会导致胎儿无法呼吸，这种情况也建议剖宫产，避免发生意外。