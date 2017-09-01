做了婚检，还需要做孕前检查吗？孕前检查一定不能省！

婚检大家都知道，它主要检查的是生殖系统和传染性疾病，那孕前检查又是什么呢？做过婚前检查了，还需要做孕前检查吗？孕前检查到底包含哪些项目？

给你做孕前检查的三个理由

孕前检查就是夫妻在备孕前做的一项检查，医生将根据你的生活习惯、所处环境进行评估，再提出相应的意见，使夫妻能更好的备孕。它的作用主要有以下三个方面：

1. 检查怀孕能力

现在的生活环境不比从前，从前想怀就怀了，宝宝出现问题、畸形的也少，可是如今社会压力、环境污染、食品不安全，都会导致不孕不育，所以在要宝宝前，最好先对双方的生殖系统进行检查，看双方的身体是否适合怀孕。

2. 降低怀孕风险

任谁都不想宝宝出问题，但有病没病有时连自己都不知道，因为很多小病在初期是没有症状的，但怀孕却有可能刺激疾病的发展，从而影响到胎儿的健康。而通过孕前检查可以事先排查遗传病和传染病，就算有些小病会影响到妊娠，也能提前预防和治疗。

3. 给出备孕指导

医生会对双方的身体情况作出判断，并给予指导，使双方在更好的时间以最快的速度怀上宝宝，这也免去了你们的担忧和麻烦。





孕前检查包含哪些项目？

女性孕前检查除了一些常规检查外，主要包括以下几项：尿常规、血常规、染色体检查、妇科检查、脱畸全套（风疹、弓形虫、巨细胞病毒）、性病、肝功能、性激素六项。男性的孕前检查最重要的就是精液，当然染色体、肝功能和血液检查也是需要的。

做了婚检还需要做孕前检查吗？

很多人认为做了婚检就不用做孕前检查，其实并不是的，因为两者还是稍有不同。而且婚检和孕检也相隔一段时间，难保身体没有发生变化，所以孕前检查还是很有必要的，不能省。

孕前检查的最佳时间：从医学保健的角度来说，孕前检查不可太早，也不可太晚，最好安排在孕前3-6个月，这样即使发现问题，也能及时治疗和预防。





孕前检查注意事项

1. 女性要空腹，而且体检前三天要饮食清淡，不要吃含血性的食物，如猪肝、猪血等。

2. 男性如果有抽血的项目，也要求空腹，检查前三天要禁烟酒。

3. 女性做孕前检查最好在经期干净后一周内进行，一定不要在经期做。

4. 前三天要避免进行性生活。



