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孕期出现这种分泌物，可能会引起流产！准妈妈一定要看

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2017-09-2539健康网
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核心提示：女人在一些特殊时期，分泌物会增多，除了经前期之外，最明显的就是孕期。而且，孕期时的分泌物会随着时间的延长而慢慢增多。可是这对孕妇来说，是个很大的困扰，如何才能解决这个问题呢？

女人在一些特殊时期，分泌物会增多，除了经前期之外，最明显的就是孕期。而且，孕期时的分泌物会随着时间的延长而慢慢增多。可是这对孕妇来说，是个很大的困扰，如何才能解决这个问题呢？

孕妇可以用护垫吗？

在平时，分泌物增多时，我们都会选择护垫来为下体保持干燥。那么在孕期，是不是也可以用护垫来解决呢？专家表示，在孕早期一般不建议用护垫，因为护垫透气性不好，容易滋生细菌。但如果在孕晚期分泌物实在太多的话，可以适当使用护垫，不过要注意护垫的安全性，避免药物护垫。再则，尽量选择纯棉内裤，它的透气性和吸汗功能都能让你在孕期不那么难受。

孕期分泌物增多怎么办？

一、仔细观察分泌物症状

我们都知道，分泌物能直接反映女性的健康状况，即使在孕期，我们也不能忽略它。所以，当分泌物增多时，我们一定要注意观察它的状态，以便及时了解病情，早期治疗。


1. 黄色、黏稠状  可能疾病：白色念珠菌感染

正常数量的白色念珠菌能维持阴道平衡，但如果数量过多，就会引起感染，导致出现黄色、奶酪状的分泌物，同时还会伴有私处发痒、发红症状。这种病虽然不会影响胎儿健康，但一旦患上，极容易复发，所以一定要采取正规的治疗方法。

2. 灰黄色、有异味  可能疾病：细菌性感染

私处呈现灰黄色且有异味的分泌物，代表你是细菌性感染。这种病虽然症状不严重，但它跟胎儿健康息息相关，因为细菌很可能沿子宫颈进入子宫腔，造成羊膜腔发炎，使胎儿感染。而且，这种感染还易诱发子宫收缩，导致早产。

3. 水漾有泡泡  可能疾病：滴虫感染

滴虫属于性病的一种，阴道出现滴虫感染，分泌物呈水漾且会有泡泡，还会伴有私处瘙痒。而且，这种病还有一个特征，会经过性传播，所以应该夫妻同治。


4. 白色黏稠状  可能疾病：尖锐湿疣（菜花

感染了尖锐湿疣，私处还会有乳突状的凸起，分泌物会呈现黏稠状并伴有发痒。这种病虽然会造成妈妈的不适感，但不会影响胎儿。不过，感染了这种病的准妈妈很难自然生产，否则宝宝经过产道时有可能感染。

5. 黄灰色分泌物   可能疾病：淋病感染

淋病感染时会出现黄灰色的黏稠状分泌物，它会进入子宫腔，引起胎儿感染，严重的还致畸，所以染上这种病，应尽快治疗。

6. 咖啡色血丝  可能疾病：早产征兆

分泌物带血应该会准妈妈吓一跳吧！如果在孕早期出现血丝，属于正常着床现象，不必太过担心。但如果血量不减反增，就有可能是流产的征兆。这时要尽快就医检查，并做好安胎措施。

二、做好私处清洁

如果孕妈妈觉得分泌物实在太不舒服，做好这些小细节就能缓解不适：1. 保持外阴清洁：勤换内裤、做好外阴清洁工作；2. 注意内裤材质：避免穿穿尼龙质料内裤，最好选择吸水性好、质地柔软的纯棉内裤，它的透气性好，能让下体不再闷热。

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