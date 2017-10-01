同房后出现这些症状，表示你怀孕了！

核心提示：你是如何得知自己怀孕呢？很多人都是用验孕棒来检测是否怀孕，然而它并非100％的准确。其实，当你怀孕时，身体会出现各种反应，有些反应很明显，有些则比较轻微，通过了解这些孕早期症状，能助你更快知道是否怀孕。

你是如何得知自己怀孕呢？很多人都是用验孕棒来检测是否怀孕，然而它并非100%的准确。其实，当你怀孕时，身体会出现各种反应，有些反应很明显，有些则比较轻微，通过了解这些孕早期症状，能助你更快知道是否怀孕。

一、验孕棒也会失效？

首先，我们来看看验孕棒的验孕原理：它主要对人体尿液里的人体绒毛膜促性腺激素的含量进行检测而来，测试后的结果最终有以下四种：

0条线：测试失败（5分钟内无反应）

1条线：没怀孕

2条线：怀孕

一深一浅：可能怀孕（需要再次验孕）

验孕棒虽然最常使用，但它并非百分百准确的，有时也会存在误差。比如吃了激素药或者异位怀孕时，验孕棒是无法测出的。而且使用验孕棒时也有严格的要求，如要用晨尿、同房后11天后才能测，如果没有达到要求，对结果也会有影响。所以可以把验孕棒作为检验怀孕的重要手段，但不能绝对相信。即使显示怀孕，也要第一时间去医院检查。





二、怀孕了身体会出现哪些症状？

当然，验孕不只有这一个方法，通过孕早期的症状也可以看出自己是否怀孕。

1. 乳房变化

怀孕后激素水平提高，乳房会有所增大，有些还会伴有刺痛和饱满感。

2. 停经

这是很多人判断是否怀孕的第一标准。如果到了经期，却迟迟未见血，那可能已经怀孕了。不过，这个症状也不是能百分百判断怀孕的，因为有一部分女性，在怀孕后还是会来月经，只是量比平时少一些，这主要是因为受精卵着床不稳定所致，不过它并非真正的经血，大家一定要分清。

3. 胃口改变

很多人长大后的口味跟小时候不一样了，其实人的口味和喜好一直在变化，而孕期会特别明显。如平时超喜欢吃的东西，怀孕后一看到就想吐，这是因为孕期荷尔蒙水平发生变化，对味觉和嗅觉产生了影响。

4. 尿频

女人怀孕后上厕所的频率会增多，这是因为胎儿在子宫内的成长会挤压到膀胱，导致尿频。到了孕晚期，这种症状会更为严重。





5. 异常疲劳

女人怀孕后身体负担加重，心跳频率更高，这样才能把更多的氧气输送到子宫，所以人也会感到比较累。

6. 情绪不稳定

很多男性朋友表示，女性怀孕时是最难侍候的。那是因为女人怀孕后内分泌会有所改变，导致情绪不稳定，而这种症状一般是身边人最先发觉，自己很难察觉。

7. 呕吐

呕吐是最为大家所知的早孕反应，这主要跟女性怀孕后分泌的绒毛膜促性腺素有关，这种激素越高，越容易恶心。

8. 感冒症状

同房后不久，如果你发现身子发冷、疲劳乏力，早上总是起不来，这些看似感冒的症状很有可能预示你怀孕了哦！

9. 高温

怀孕初期身体症状不明显，但如果你有记录体温的习惯就会发现，怀孕初期体温会有所升高，持续两周左右。



