39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 产科疾病 > 好孕产科新媒体 > 正文
综合
问医生

这个季节备孕，更容易生男孩！你生男孩的几率有多高？

疾病文章排行榜
2017-09-2439健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：一般来说，生男生女的比例各占50％。可是大多数的男人更想把这个比例变成100％生男孩，因为男孩好养活，长大了还能时刻陪在身边。还有一些比较传统的人则认为，男孩能传宗接代。虽然如今女性社会地位有所提升，但在生男生女的选择上，更多人还是会选择生男孩。

一般来说，生男生女的比例各占50%。可是大多数的男人更想把这个比例变成100%生男孩，因为男孩好养活，长大了还能时刻陪在身边。还有一些比较传统的人则认为，男孩能传宗接代。虽然如今女性社会地位有所提升，但在生男生女的选择上，更多人还是会选择生男孩。

虽然，男孩并不是想生就生，但有以下这些特征的女性更有可能一举得男哦！

1. 身体是碱性环境

生物学上说，Y染色体决定生男孩。而研究表明，Y染色体更喜欢碱性环境，所以女性想要生男孩，在备孕期间要多食用碱性食物，如各种蔬菜水果、豆类、牛奶、谷物等。

2. 在高温季节备孕

想生男孩的妈妈尽量选在夏天备孕，因为Y染色体更喜欢高温环境哦！


3. 优质性生活

优质的性生活也能让你生男孩，那符合怎样的条件才是优质的呢？国外研究显示，性爱时男性的精子越多越容易生男孩，而如果在此期间频繁进行性生活，精子量势必会有所减少，所以在性运动前最好先禁欲几天，等到储存足够的精子，再配合较深入的体位，就能一举得男啦！

4. 夫妻都很年轻

曾经有研究人员对5000多名男性的精液样本进行过研究，结果发现，年龄越大的男性，其中X染色体的精子量越多，因此男人年龄越大更可能生女儿。而女人由于年龄的影响，子宫内的碱性分泌物也会减少，也更容易生女儿。

但如果说夫妻年纪大了一定会生女儿也是错的，毕竟不是这一个因素决定生男生女，只是年龄大生女儿的几率更大。那多大年龄生育更好呢？专家建议，女性不超30岁，男性不超过35岁。


5. 自信、聪明的女人

自信的女人体内的男性荷尔蒙更高，这样就更容易接纳精子中的Y染色体。此外，孩子的性别还跟妈妈的智商有关。有科学家曾对怀孕的准妈妈们进行了智力测试，结果发现，智力测试中得分更高的女性，生男孩的几率也更大。

6. 从事男性化职业

伦敦的一则调查显示，女人从事计算机、技术类男性化职业时，生男生女比例为140比100。所以，如果你正从事男性化职业，很可能一举得男哦！

7. 吃得更多的女人

瑞典的科学家就曾经发现，女性在孕期大量进食，更容易生出男孩。对此结论，美国的一位医学专家解释到，是因为男婴睾丸会分泌睾丸激素，而这种激素会刺激孕妇进食。当然，如果你在怀孕前食量就较大，那就另当别论啦！

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

生男孩的几率 如何生男孩

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

得了肺癌还能活多久得了肺癌还能活多久
反复痛经警惕妇科病反复痛经警惕妇科病
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 这个糖尿病并发症为何“不痛”？ 这个糖尿病并发症为何“不痛”？

俗话说：“通则不痛，不通则痛。”但为什么有时候却不灵了…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 误区：宝宝出牙迟就是缺钙 误区：宝宝出牙迟就是缺钙

有些家长一看到宝宝出牙迟就拼命补钙，以为是缺钙导致的。…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈