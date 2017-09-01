这个季节备孕，更容易生男孩！你生男孩的几率有多高？

核心提示：一般来说，生男生女的比例各占50％。可是大多数的男人更想把这个比例变成100％生男孩，因为男孩好养活，长大了还能时刻陪在身边。还有一些比较传统的人则认为，男孩能传宗接代。虽然如今女性社会地位有所提升，但在生男生女的选择上，更多人还是会选择生男孩。

一般来说，生男生女的比例各占50%。可是大多数的男人更想把这个比例变成100%生男孩，因为男孩好养活，长大了还能时刻陪在身边。还有一些比较传统的人则认为，男孩能传宗接代。虽然如今女性社会地位有所提升，但在生男生女的选择上，更多人还是会选择生男孩。

虽然，男孩并不是想生就生，但有以下这些特征的女性更有可能一举得男哦！

1. 身体是碱性环境

生物学上说，Y染色体决定生男孩。而研究表明，Y染色体更喜欢碱性环境，所以女性想要生男孩，在备孕期间要多食用碱性食物，如各种蔬菜水果、豆类、牛奶、谷物等。

2. 在高温季节备孕

想生男孩的妈妈尽量选在夏天备孕，因为Y染色体更喜欢高温环境哦！





3. 优质性生活

优质的性生活也能让你生男孩，那符合怎样的条件才是优质的呢？国外研究显示，性爱时男性的精子越多越容易生男孩，而如果在此期间频繁进行性生活，精子量势必会有所减少，所以在性运动前最好先禁欲几天，等到储存足够的精子，再配合较深入的体位，就能一举得男啦！

4. 夫妻都很年轻

曾经有研究人员对5000多名男性的精液样本进行过研究，结果发现，年龄越大的男性，其中X染色体的精子量越多，因此男人年龄越大更可能生女儿。而女人由于年龄的影响，子宫内的碱性分泌物也会减少，也更容易生女儿。

但如果说夫妻年纪大了一定会生女儿也是错的，毕竟不是这一个因素决定生男生女，只是年龄大生女儿的几率更大。那多大年龄生育更好呢？专家建议，女性不超30岁，男性不超过35岁。





5. 自信、聪明的女人

自信的女人体内的男性荷尔蒙更高，这样就更容易接纳精子中的Y染色体。此外，孩子的性别还跟妈妈的智商有关。有科学家曾对怀孕的准妈妈们进行了智力测试，结果发现，智力测试中得分更高的女性，生男孩的几率也更大。

6. 从事男性化职业

伦敦的一则调查显示，女人从事计算机、技术类男性化职业时，生男生女比例为140比100。所以，如果你正从事男性化职业，很可能一举得男哦！

7. 吃得更多的女人

瑞典的科学家就曾经发现，女性在孕期大量进食，更容易生出男孩。对此结论，美国的一位医学专家解释到，是因为男婴睾丸会分泌睾丸激素，而这种激素会刺激孕妇进食。当然，如果你在怀孕前食量就较大，那就另当别论啦！