孕期使用护肤品有四大原则，快看看你家里的合格吗？

孕妇到底能不能用护肤品呢？有些人说，尽管自己的皮肤越来越差，但为了避免让宝宝受到一丁点损害，还是选择不用护肤品。而有些妈妈则持相反态度，说自己怀孕期间用了纯天然的护肤品，皮肤没变差，而且宝宝也很健康。

确实，孕期是女人非常重要的一个时期，而且一个小生命掌握在你手里，做任何事情前都该慎之又慎。但是，不少孕妈妈反映，经过十月怀胎，没有用护肤品后的皮肤简直不忍直视。专家解释，孕期皮肤变差，主要跟体内荷尔蒙有关。怀孕时荷尔蒙会发生变化，不仅会出现湿疹和皮肤炎症，有些还会出现青春痘。而此时，口服药肯定是不允许吃的，使用保养品就成了改善皮肤状况的有效外在手段。

但是，孕期使用护肤品应该比平时更为谨慎，所以，孕妈妈在选择护肤品时，要以四个原则为准：





原则一：成分要纯天然

孕妈妈选择的护肤品中，所有的成分都必须是纯天然的。所以在购买时一定要认准大品牌，再仔细确认包装上没有这些有害成分酒精、激素、染料、水杨酸、过氧化苯、AHA、矿物油、凡士林、丙二醇、异丙醇、重金属、石蜡等。

原则二：选用基础护肤品

即使孕妈妈脸上有斑、痘痘也不要选用功能性护肤品，因为孕妇的皮肤较常人敏感，所以护肤品的成分越简单越好，而具备一些特殊功能的护肤品成分也会稍复杂些。所以，孕妇只需要选择一些保湿滋润的基础护肤品即可。





原则三：无刺激味道

前面我们提到，孕妇所用的护肤品需要是纯天然成分，那么它的味道必然也是纯天然的，所以如果打开后闻到一股刺鼻味，就算成分表里没有有害成分，也不要买。

原则四：根据自己肤质选择

孕妇跟普通人一样，在选择护肤品时也要看肤质，切不可盲目跟风。