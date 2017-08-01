女人别这么睡，可能导致不孕不育

核心提示：很多人都知道，不正确的坐姿会引起颈椎病、腰肌劳损等疾病，但你是否知道，女性睡姿不正确有可能导致不孕。对女性来说，最好的睡姿是向右侧卧。

众所周知，错误的坐姿会导致颈椎病、腰椎病等疾病。但你知道吗，女性的睡姿不对还会导致不孕。

通常来讲，睡眠一般有3种姿势，侧卧、俯卧和仰卧。由于俯卧容易导致胸部受压，影响呼吸，对青春发育期的青少年女性来讲，这个姿势还会对胸廓和乳房发育造成影响，

而仰卧看似不会影响身体的各个器官，但实际上对女性生殖系统的正常解剖中，子宫的位置应为前倾前屈位。有研究指出，大部分子宫后位跟仰卧位睡姿相关。

排除了仰卧和俯卧，就只有侧卧。其中，左侧卧由于会压迫心脏，可能引发不适感。而右侧卧没有以上睡姿所导致的问题，女性最好选择右侧卧。







子宫后倾会影响怀孕吗？

子宫之所以能处在前倾前屈位，依靠于子宫韧带，而后位子宫往骶骨凹倒，特别是后屈子宫，会导致整个子宫体都处在骶骨凹内，把骶骨凹堵得密不透风，并对骶前神经组织形成压迫，容易导致下腹坠胀和腰酸背痛等不适。

在经前，盆腔组织发生充血和水肿，更加重了后位子宫压迫神经组织，加剧症状。

此外，后位子宫还有以下潜在问题：





月经过多

子宫向后方倾倒，常常可引起卵巢输卵管往后下方垂，导致卵巢输卵管位置发生改变，导致盆腔静脉发生弯曲，血流不顺，从而产生盆腔静脉淤血，造成月经量过多。这也容易引起性交痛，增加女性对性生活的恐惧感。

痛经

后位子宫就像一把茶壶，而宫颈管就如茶壶嘴，子宫体好像茶壶体。宫颈作为茶壶嘴，位置比作为壶体的子宫腔要高，导致经血难以排出“壶底”。

不孕

后位子宫可使宫颈往上翘，指向阴道前壁，导致宫颈外口显著高于精液池，会使精子没办反顺利进入宫颈管，自然就难以受孕了。