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受孕必备的5大条件

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2017-02-01新浪网
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核心提示：精子和卵子结合形成受精卵，受精卵再种植（又叫着床）到子宫内膜上生长发育，称为受孕。受孕是一个比较复杂的过程，要完成这个过程，夫妻双方必须具备一定的生育条件，这些生育条件大致可以分为以下几个方面：

　　精子和卵子结合形成受精卵，受精卵再种植(又叫着床)到子宫内膜上生长发育，称为受孕。受孕是一个比较复杂的过程，要完成这个过程，夫妻双方必须具备一定的生育条件，这些生育条件大致可以分为以下几个方面：

　　1.男子的睾丸能产生正常的精子

　　正常成年男子一次射出的精液量为2-6ml，每毫升精液中的精子数应在6000万以上，有活动能力的精子达60%以上，异常精子在15%-20%以下。如精子达不到上述标准，就不容易使女方受孕。

　　2.女性的卵巢能排出健康成熟的卵子

　　月经正常的女性，每个月经周期都有一个健康成熟的卵子排出，这样才有机会怀孕。对于卵巢功能不全或月经不正常的女性，就不容易受孕。

　　3.在女性排卵期前后要有正常的性生活，使精子和卵子有机会相遇受精

　　精子在女性生殖道内能生存1-3天，卵子排出后能生存1天左右，女性排卵时间在下次月经来潮前14天左右，在排卵前后几天内性交才有受孕的可能性。在非排卵期性交是不会受孕的。

　　4.生殖道必须通畅无阻。

　　男性的输精管道必须通畅，精子才能排出。

　　女性的生殖道也必须通畅，这样性交时进人阴道内的精子可以毫无阻挡地到达输卵管与卵子相遇受精，受精卵也可以顺利地进入官腔。

　　5.子宫内环境必须适合受精卵着床和发育

　　卵子受精后，一边发育一边向子宫方向移动，3-4天后到达子宫腔，6-8天就埋藏在营养丰富的子宫内膜里，然后继续发育为胎儿。受精卵发育和子宫内膜生长是同步进行的，如受精卯提前或推迟进入宫腔，这时的子宫内膜就不适合受精卵着床和继续发育，也就不可能怀孕。

　　上述这些受孕条件缺一不可，否则就会造成不孕。

　　 性福课堂专家顾问：姜辉

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